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"Мать из меня никудышная" - Гвинет Пэлтроу

"Мать из меня никудышная" - Гвинет Пэлтроу
09:50 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:47-летняя блондинка преуспела в актерской карьере, в бизнесе и общественной деятельности, но вот хорошей матерью она себя не считает.

Знаменитость обсуждала родительские обязанности в эфире ток-шоу. Тогда-то и выяснилось, что 15-летней дочери Эппл Мартин бывает неловко за мать.

"Эппл не нравится мое поведение, - призналась Пэлтроу. - Если я что-то делаю на людях, даже если просто стою неподвижно и не разговариваю, она всегда говорит: "О Боже, прекрати!".

Гвинет рассказала историю, которую до сих пор вспоминает с ужасом. У Эппл уже есть удостоверение ученика автошколы, и она имеет право управлять автомобилем. Однажды, когда девочка и мать ехали в школу (за рулем была Эппл), юная автоледи проскочила на красный свет.

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"Я накричала на нее, а она заплакала. Тогда мое сердце сжалось от боли, и я поняла, что мать из меня никудышная", - поделилась знаменитость.

К сожалению, назвать отношения Гвинет и Эппл теплыми нельзя - они часто вступают в конфликты. Например, весной прошлого года девочка возмутилась тем, что мама опубликовала в Инстаграме их общее селфи.

"Мама, мы обсуждали это с тобой. Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия", - написала Эппл в комментариях под фото.

Боимся представить, как девушка отреагировала на новость о том, что ее мама решила запустить производство ароматических свечей с дерзким названием, которую в Сети не обсуждал только ленивый.

 
 
 
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Thank you to my two beauties for the best morning, and for my entire life. I love you both so much. I love all you mamas out there! Happy Mother’s Day!!

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Напомним, Эппл - дочь Гвинет от первого брака с музыкантом Крисом Мартином. У бывших супругов также есть сын, 12-летний Мозес.

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Гвинет Пелтроу, Материнство.
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