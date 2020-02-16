"Мать из меня никудышная" - Гвинет Пэлтроу

Новости шоу бизнеса:47-летняя блондинка преуспела в актерской карьере, в бизнесе и общественной деятельности, но вот хорошей матерью она себя не считает.

Знаменитость обсуждала родительские обязанности в эфире ток-шоу. Тогда-то и выяснилось, что 15-летней дочери Эппл Мартин бывает неловко за мать.

"Эппл не нравится мое поведение, - призналась Пэлтроу. - Если я что-то делаю на людях, даже если просто стою неподвижно и не разговариваю, она всегда говорит: "О Боже, прекрати!".

Гвинет рассказала историю, которую до сих пор вспоминает с ужасом. У Эппл уже есть удостоверение ученика автошколы, и она имеет право управлять автомобилем. Однажды, когда девочка и мать ехали в школу (за рулем была Эппл), юная автоледи проскочила на красный свет.

"Я накричала на нее, а она заплакала. Тогда мое сердце сжалось от боли, и я поняла, что мать из меня никудышная", - поделилась знаменитость.

К сожалению, назвать отношения Гвинет и Эппл теплыми нельзя - они часто вступают в конфликты. Например, весной прошлого года девочка возмутилась тем, что мама опубликовала в Инстаграме их общее селфи.

"Мама, мы обсуждали это с тобой. Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия", - написала Эппл в комментариях под фото.

Боимся представить, как девушка отреагировала на новость о том, что ее мама решила запустить производство ароматических свечей с дерзким названием, которую в Сети не обсуждал только ленивый.

Напомним, Эппл - дочь Гвинет от первого брака с музыкантом Крисом Мартином. У бывших супругов также есть сын, 12-летний Мозес.