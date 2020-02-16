Настя Каменских об отпуске, "Голосе страны" и беременности

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась планами относительно беременности.

Настя Каменских недавно вернулась из отпуска. Вместе с мужем она отдыхала в солнечной Мексике, потому теперь привыкает к рабочему ритму. Артистка поделилась подробностями личной жизни в откровенном интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Исполнительница рассказала, что ее отдых длился 14 дней. Обычно знаменитости не делают макияж в отпуске, однако это точно не про Настю.

"Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Поэтому, во-первых, делаю это для него. Когда я прихожу домой, все снимаю, он мне говорит: "Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила". Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя", – говорит Настя.

Супруги впервые заняли двойное кресло на "Голосе страны", поэтому артистка рассказала насколько им с мужем трудно вдвоем принимать решения в шоу.

"Мы же два тельца, можем поспорить. Скажу, что сейчас у нас настолько большое уважение друг к другу, споров почти не бывает. Иногда летела посуда, конечно. Это страсть", – прокомментировала NK.

Звезда также опровергла все слухи о своей беременности.

"Если ты беременна, то это невозможно скрыть. Рано или поздно это станет известно. Когда я буду в особом положении не знаю. Ждите. Год, два, три, не знаю сколько", – заявила Каменских.