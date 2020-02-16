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Счастливы и влюблены: Катя Осадчая поделилась серией архивных снимков с супругом

Счастливы и влюблены: Катя Осадчая поделилась серией архивных снимков с супругом
15:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая очаровала архивными фото с мужем Юрием Горбуновым.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Вскоре у них родился сын Иван. Звездные супруги ведущих часто появляется на публике вместе и публикуют фото на своих страницах в инстаграме.

Специально ко Дню влюбленных Катя обнародовала несколько нежных фотографий с мужем.

В заметке под фото телеведущая отметила, что любовь - это не один день в году, это ежедневная радость. Она пожелала подписчикам искренней и пылкой любви, которая будет царить в сердце всегда.

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На кадрах можем увидеть Катю и Юрия, которые позируют на съемках, в путешествиях. Они счастливы и влюблены.

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Телеведущая, Снимки, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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