Ведущая британского реалити-шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой

Новости шоу бизнеса:Телезвезда покончила с собой 15 февраля в своем доме в Лондоне, ей было 40 лет.

Флэк была одной из самых популярных британских телезвезд, и в 2015 году заняла 5 место в списке самых сексуальных женщин по версии журнала "For Him Magazine". В декабре 2019 года она покинула рейтинговое шоу "Остров любви" после того, как была арестована за нападение на бывшего парня Льюиса Бертона.

В 2009 году Кэролайн Флэк встречалась с принцем Гарри. В своей автобиографии ведущая призналась, что их отношения закончились, как только о них узнали СМИ. Также у Флэк была короткая связь с участником группы One Direction Гарри Стайлсом: на тот момент певцу было 17, а телеведущей - 31. Среди других громких романов Флэк - двухлетние отношения с музыкальным менеджером Сэма Смита Джеком Стритом.

13 декабря 2019 года бывший парень Льюис Бертон обвинил звезду в том, что она напала на него после ссоры, и ее арестовали. Флэк не признала себя виновной, и ее освободили под залог с условием, что она не будет приближаться к Бертону. Скандал широко освещался в таблоидах и заставил Флэк бросить работу.

Суд над ней должен был состояться 4 марта 2020 года, хотя пострадавший Бертон в итоге заявил, что не поддерживает обвинение. Руководство Флэк раскритиковало прокуратуру за то, что она настаивала на "показательном суде" над телезвездой.

Британские таблоиды, такие как The Sun, в последние месяцы негативно освещали Флэк в своих публикациях. В пятницу, за день до своей смерти, телеведущая опубликовала в Instagram фото с собакой, и на The Sun вышла заметка, высмеивающая ее за нападение на бойфренда. Сегодня эта статья удалена, но общественность поспешила выступить с критикой таблоидов и потребовала принять новый "закон Кэролайн", предотвращающий клеветническое освещение в прессе.

"Нужны новые и более строгие законы о защите знаменитостей в глазах общественности. Газеты, журналы, все виды СМИ и папарацци не должны разглашать информацию, не имеющую никаких доказательств, цитировать ненадежные источники, нарушать конфиденциальность и разглашать личную информацию, которая наносит ущерб знаменитости, ее психическому здоровью и окружающим", - говорится в петиции, адресованной министру культуры Великобритании. В настоящее время петиция набрала 227 тыс. подписей из необходим 300 тыс.

Кэролайн Флэк - не единственная знаменитость, которая столкнулась с травлей британских таблоидов. Так, Меган Маркл и принц Гарри вынуждены были отказаться от королевских полномочий и переехать в Канаду из-за обилия клеветнических заявлений в СМИ. В настоящее время Меган судится с изданием Mail on Sunday за публикацию письма, адресованного ее отцу Томасу Марклу, а также ряд других ложных заявлений.