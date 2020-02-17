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"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл предстала в ярком стритстайл-образе

"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл предстала в ярком стритстайл-образе
18:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Британская супермодель на показе коллекции Tommy Hilfiger ошеломила выходом в неоновой одежде оверсайз.

Наоми Кэмпбелл по праву можно назвать одной из самых выдающихся моделей на территории модной индустрии. Она с радостью поддерживает наиболее эпатажные идеи выдающихся дизайнеров, становясь главным бриллиантом феерических перформансов.

На этот раз она возглавила звездный состав моделей на показе коллекции весна-лето американского дома Tommy Hilfiger в рамках Лондонской недели моды. Наряды из новой линейки создавали в сотрудничестве с именитым автогонщиком Льюисом Хемильтоном, что отразилось на стиле одежды.

Наоми Кэмпбелл предстала на подиуме в спортивном образе, который подчеркнул ее стройные длинные ноги. Она позировала в серо-неоновом костюме оверсайз и массивных кроссовках на платформе в тон наряду. Изысканности такому стритстайл-аутфит добавила черная косынка. Собственным примером модель доказывает, что выглядит потрясающе даже в свои 49 лет.

 
 
 
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Thank you @tommyhilfiger, @lewishamilton & @hermusicofficial, what fun !! #LFW 2020 #TommyxLewis | video: @patdomingo

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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Компанию на подиуме одной из самых успешных моделей составили звездные коллеги Алессандра Амброзио, Винни Харлоу и Кэндис Свейнпол. Стоит отметить, что одежда коллекции изготовлена из экологичных материалов и уже ношенной одежды.

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Модель, Наоми Кэмпбелл, супермодель, Показ.
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