Скачать
Вторник, 18.02.2020
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)
1 / 12

Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)

Когда вы можете сказать, что у вас есть свой собственный частный остров, то у вас есть все. Многим о приобретении своего острова на Багамах или в другом месте остается только мечтать. И удивительно, что некоторые частные острова, которыми владеют знаменитости, даже не считаются их самой дорогой покупкой! Если бы у нас был свой собственный остров, мы бы хвастались этим до скончания века. Но эти знаменитости ни слова не говорят о потрясающих островах, которыми они владеют. Конфиденциальность для них дороже, чем возможность похвастаться! Узнайте, какие 10 знаменитостей владеют частными островами.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Знаменитости, Остров, Знаменитости у которых есть остров.
04:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь