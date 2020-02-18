|
|
Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)
Когда вы можете сказать, что у вас есть свой собственный частный остров, то у вас есть все. Многим о приобретении своего острова на Багамах или в другом месте остается только мечтать. И удивительно, что некоторые частные острова, которыми владеют знаменитости, даже не считаются их самой дорогой покупкой! Если бы у нас был свой собственный остров, мы бы хвастались этим до скончания века. Но эти знаменитости ни слова не говорят о потрясающих островах, которыми они владеют. Конфиденциальность для них дороже, чем возможность похвастаться! Узнайте, какие 10 знаменитостей владеют частными островами.
Фантастические пейзажи, которые показывают всю красоту природы (Фото)
На все руки мастера: строительно-дизайнерские ляпы
Странные кулинарные шедевры, на которые без слез не взглянешь
Врачебные перлы: смешные объявления в больницах и поликлиниках
Яркие примеры смекалки и юмора: забавные объявления, которые реально встретить
Дискриминация в чистом виде: подборка снимков об несправедливости этого мира
За секунду до: Остросюжетные фотографии, сделанные в самый подходящий момент
Никакие не грозные: фото няшных ротвейлеров
"Тогда и сейчас": фотографии знаменитых музыкантов и певиц сквозь время
Такая дружба - на всю жизнь: малыши и их верные друзья
Хозяин, ну возьми меня с собой: песики, которых пришлось взять на работу
А вы нашли кота? Мастер-классы от гуру маскировок
Нет, только не это: песики, которые очень боятся воды
А вы говорили бред: странные идеи, которые были реализованы на отлично
Хорошее настроение обеспечено: прикольные демотиваторы
Присмотритесь внимательнее: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды
Невезуха случается с каждым: неудачный день в юморных картинках
Метро для чудаков, и только: странные пассажиры подземки
Зима и коты - две несовместимые вещи: смешные "доказательства"
После выхода на пенсию жизнь только начинается
Только позитив, милота, юмор и вдохновение
Бывает же такое: забавные фотографии, вызывающие улыбку
Коты в снегу - что может быть милее: забавные картинки с пушистиками
Усатые-хвостатые: пушистые нахалы, которым "законы не писаны"
Когда таланта не дано, тут уж ничего не поделаешь: кулинарные фейлы