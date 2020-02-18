Знаменитости, у которых есть свой частный остров (Фото)

Когда вы можете сказать, что у вас есть свой собственный частный остров, то у вас есть все. Многим о приобретении своего острова на Багамах или в другом месте остается только мечтать. И удивительно, что некоторые частные острова, которыми владеют знаменитости, даже не считаются их самой дорогой покупкой! Если бы у нас был свой собственный остров, мы бы хвастались этим до скончания века. Но эти знаменитости ни слова не говорят о потрясающих островах, которыми они владеют. Конфиденциальность для них дороже, чем возможность похвастаться! Узнайте, какие 10 знаменитостей владеют частными островами.