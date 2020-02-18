Уже не удивляет: племянник Елизаветы II разводится со своей супругой

Новости шоу бизнеса:Букингемский дворец официально подтвердил слухи о разрыве еще одного брака в семье Елизаветы II.

В официальном заявлении говорится, что племянник королевы и сын ее покойной сестры Маргарет решил развестись. Дэвид Армстронг-Джонс и его жена Серена приняли совместное решение, поэтому скандалов вокруг этого события не ожидается.

"Граф и графиня Сноудон пришли к согласию по поводу того, что их брак исчерпал себя и им нужно расстаться. Они просят, чтобы пресса уважала частную жизнь их семьи", – заявили представители королевской семьи.

Как известно, Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Алейна Стоунхол поженились в 1993 году. За 26 лет брака у них родилось двое детей – сын Чарльз и дочь Маргарет. Супруги совместно с потомками принимали активное участие в событиях королевской семьи и представляли Ее Величество на светских и официальных мероприятиях.

Герцог Сноудон является 21-м в очереди на престол. Потому Дэвид Армстронг-Джонс не получает никакого финансирования от монархии и фактически не зависит от Букингемского дворца. В то же время после смерти принцессы Маргарет в 2002 году он с сестрой унаследовал 10 миллионов долларов. На свою часть денег Дэвид открыл бизнес: он занимается разработкой дизайна мебели и ее продажей в Великобритании. Кроме этого, мужчина является автором нескольких книг по дизайну, а также был лектором в престижных университетах. Пока неизвестно, как бывшие супруги будут делить все состояние.

Как известно, это не первая пара в королевской семье, которая решила расстаться. 11 февраля стало известно, что 41-летняя Отем Филлипс стремится расторгнуть брак с внуком Елизаветы II Питером Филлипсом. Женщина заявила, что хочет покинуть Великобританию и вернуться в родную Канаду. По словам инсайдеров, на такой шаг она решилась благодаря примеру Меган Маркл и принца Гарри, которые сложили свои королевские обязанности и отправились в Ванкувер. Однако королеве Елизавете II удалось избежать скандала: Ее Величество убедила Отем остаться в Лондоне. А вот от разрыва брак невозможно уберечь: пара решительно настроена на развод.