Скачать
Вторник, 18.02.2020
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире
Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире
Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью
Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Уже не удивляет: племянник Елизаветы II разводится со своей супругой

Уже не удивляет: племянник Елизаветы II разводится со своей супругой
18:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Букингемский дворец официально подтвердил слухи о разрыве еще одного брака в семье Елизаветы II.

В официальном заявлении говорится, что племянник королевы и сын ее покойной сестры Маргарет решил развестись. Дэвид Армстронг-Джонс и его жена Серена приняли совместное решение, поэтому скандалов вокруг этого события не ожидается.

"Граф и графиня Сноудон пришли к согласию по поводу того, что их брак исчерпал себя и им нужно расстаться. Они просят, чтобы пресса уважала частную жизнь их семьи", – заявили представители королевской семьи.

Как известно, Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Алейна Стоунхол поженились в 1993 году. За 26 лет брака у них родилось двое детей – сын Чарльз и дочь Маргарет. Супруги совместно с потомками принимали активное участие в событиях королевской семьи и представляли Ее Величество на светских и официальных мероприятиях.

Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы II
Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы IIЧитать полностью

Герцог Сноудон является 21-м в очереди на престол. Потому Дэвид Армстронг-Джонс не получает никакого финансирования от монархии и фактически не зависит от Букингемского дворца. В то же время после смерти принцессы Маргарет в 2002 году он с сестрой унаследовал 10 миллионов долларов. На свою часть денег Дэвид открыл бизнес: он занимается разработкой дизайна мебели и ее продажей в Великобритании. Кроме этого, мужчина является автором нескольких книг по дизайну, а также был лектором в престижных университетах. Пока неизвестно, как бывшие супруги будут делить все состояние.

Как известно, это не первая пара в королевской семье, которая решила расстаться. 11 февраля стало известно, что 41-летняя Отем Филлипс стремится расторгнуть брак с внуком Елизаветы II Питером Филлипсом. Женщина заявила, что хочет покинуть Великобританию и вернуться в родную Канаду. По словам инсайдеров, на такой шаг она решилась благодаря примеру Меган Маркл и принца Гарри, которые сложили свои королевские обязанности и отправились в Ванкувер. Однако королеве Елизавете II удалось избежать скандала: Ее Величество убедила Отем остаться в Лондоне. А вот от разрыва брак невозможно уберечь: пара решительно настроена на развод.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Елизавета II, Дэвид Армстронг-Джонс, Серена Алейна Стоунхол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Главные признаки наличия камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
&quot;Два динозавра по цене одного&quot;: палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь