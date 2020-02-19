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Среда, 19.02.2020
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Актриса Хейден Панеттьери во второй раз стала жертвой насилия

Актриса Хейден Панеттьери во второй раз стала жертвой насилия
07:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Бойфренд звезды Брайан Гикерсон второй раз напал на нее и загремел за это за решетку.

Голливудская актриса Хейден Панеттьери снова попала на первые полосы всех западных СМИ. 

Как сообщает TMZ, Брайан Гикерсон снова проявил жестокость в отношении своей возлюбленной. После воссоединения пара якобы восстановила идиллию и демонстрировала нежность на совместных кадрах. Однако бойфренд Хейден Панеттьери вновь совершил нападение.

Инцидент произошел в День святого Валентина. В полицию поступил вызов, что в частном доме в Калифорнии произошла стычка. Когда полиция приехала на место драки, увидели Брайана Гикерсона на дороге. Начинающий актер заявил, что Хейден Панеттьери закрылась в имении и не впускает его. И на вопрос было ли домашнее насилие он решил не отвечать.

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Правоохранители обнаружили актрису в одной из комнат. Лицо Хейден имело покраснения от ушибов и было отечным. Драка вспыхнула в спальне звезд: Панеттьери рассказала, что бойфренд неожиданно начал ее толкать и бить. Кроме этого, по словам полицейских, во время нападения Брайан Гикерсон разбил свои ручные часы, от чего на теле актрисы остались следы. Агрессивного мужчину сразу же задержали.

Сам Брайан Гикерсон утверждает, что не виноват. Он попросил следователей опросить частного шеф-повара, которого муж нанял для приготовления романтического ужина на День влюбленных. Во время работы наемник слышал, как пара ссорилась, однако не вмешивался в их конфликт. Самого нападения он не видел, поскольку к тому времени уже покинул дом. Согласно документам полицейских, Брайан Гикерсон набросился на звезду после того, как остался с ней наедине.

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Знаменитости, Насилие, Актриса, Голливудская актриса, Хейден Панеттьери, Жертвы насилия.
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