СМИ: Королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать их королевский титул

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские больше не могут использовать свой титул в коммерческих проектах.

Отныне принц Гарри и Меган Маркл не могут использовать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет наложила Ее Величество Елизавета II.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале от королевских обязанностей. После нескольких дней раздумий Ее Величество все же выполнила требования супругов, разрешив жить на две страны. Однако пара должна была вернуть средства, потраченные на ремонт их поместья в Виндзоре. Но на этом дело не завершилось, сообщает The Daily Mail.

Кроме этого, Гарри и Меган не должны употреблять даже слово "королевский", ведь они отказались представлять британскую монархию. Поэтому супруги в ближайшее время должны пересмотреть названия своих бизнес-проектов, которые приносят им доход. Однако принц Гарри еще ведет переговоры со своей влиятельной бабушкой.

Поскольку герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи и теперь хотят быть финансово независимыми, использование слова "королевский" в этом контексте необходимо пересмотреть. Дискуссии все еще продолжаются, – рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл возглавляют благотворительные организации Sussex Royal и The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Об их создании супруги объявили после того, как переехали жить в канадский Ванкувер, покинув Великобританию. Кроме этого, герцоги потратили десятки тысяч долларов на создание отдельного сайта, а также хотели официально зарегистрировать титул Royal Sussex как бренд. Меган Маркл планировала выпускать под маркой немало товаров: от одежды до канцелярских принадлежностей, книг и учебных изданий. Именно это, вероятно, и стало причиной решения Елизаветы II.

Интересно, что инстаграм-страница супругов тоже воспроизводит их королевский титул. Поэтому журналисты предполагают, что ребрендинг будет касаться не только торговой марки принца Гарри и Меган Маркл, но и их блога, за которым следят более 11 миллионов человек.

Герцоги Сассекские не будут публично комментировать ситуацию. Однако инсайдеры отмечают, что пара очень расстроена решением королевы Елизаветы II. Супруги надеялись, что смогут использовать титул в новой, некоролевской жизни.