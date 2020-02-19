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Среда, 19.02.2020
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"Прекрасный вечер!": Монатик стал единственным украинским артистом, приглашенным на British Awards 2020

"Прекрасный вечер!": Монатик стал единственным украинским артистом, приглашенным на British Awards 2020
12:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:За ходом British Awards 2020 наблюдали миллионы людей благодаря онлайн-трансляции, а вот звездам повезло быть очевидцами мероприятия.

В Лондоне прошло знаковое светское событие – награждение премиями лучших британских артистов. Среди приглашенных гостей был и украинский артист Монатик.

Певец стал единственным представителем отечественного шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году. Кроме Монатика, на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов - Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группа Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония British Awards 2020, по традиции, прошла на стадионе О2, в Лондоне.

Для этого особого мероприятия Монатик выбрал пиджак от популярного бренда Stella McCartney, укороченные брюки и блейзер. Монохромный черный образ украинский певец дополнил оригинальной шляпой Alexander Wang и ботинками Balenciaga. 

 
 
 
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Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating. Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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"Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковых Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути", – поделился впечатлениями Монатик.

Не забыл в этот вечер Монатик и о человеке, который поддерживает его на протяжении всей вокальной карьеры – жене Ирине Демичевой. Именно с ней артист красовался на красной дорожке British Awards 2020. Знаменитая украинская красавица решила также выделиться среди звездных гостей, выбрав костюм от отечественного дизайнера Ивана Фролова.

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Знаменитости, Артист, Певец, Премии, Монатик, British Awards 2020.
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