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Мечта, которая осуществилась: Джиджи Хадид снялась для известного глянца (Фото)

Мечта, которая осуществилась: Джиджи Хадид снялась для известного глянца (Фото)
19:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американская модель Джиджи Хадид украсила обложку нового номера журнала i-D.

Джиджи является одной из самых востребованных моделей и не раз появлялась на страницах модных глянцев. Для I-D Хадид позировала в экстаравагантных образах.

На своей странице в инстаграм Хадид опубликовала сообщение, в котором поделилась впечатлениями от съемки для i-D.

Это была мечта, которая осуществилась,– написала звезда под фото.

24-летняя модель на обложке журнала предстала в вуали-сетке и необычном головном уборе голубого цвета, как у сказочного персонажа. К такому наряду также были добавлены зеленые перчатки.

Кроме этого образа, Хадид примерила еще несколько интересных. На других фотографиях можем видеть ее в красном платье, в вуали со шляпкой в виде желтого листа капусты. Украшает ее брошь в виде морковки.

Джиджи Хадид рассказала о буллинге в начале карьеры

На других фото Джиджи позирует в длинных платьях черного и голубого цветов. Особенностью является то, что наряды держатся на девушке с помощью скотча.

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Все по теме:

Модель, Фотосессия, Обложка, Глянец, Джиджи Хадид.
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