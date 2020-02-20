Мечта, которая осуществилась: Джиджи Хадид снялась для известного глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская модель Джиджи Хадид украсила обложку нового номера журнала i-D.

Джиджи является одной из самых востребованных моделей и не раз появлялась на страницах модных глянцев. Для I-D Хадид позировала в экстаравагантных образах.

На своей странице в инстаграм Хадид опубликовала сообщение, в котором поделилась впечатлениями от съемки для i-D.

Это была мечта, которая осуществилась,– написала звезда под фото.

24-летняя модель на обложке журнала предстала в вуали-сетке и необычном головном уборе голубого цвета, как у сказочного персонажа. К такому наряду также были добавлены зеленые перчатки.

Кроме этого образа, Хадид примерила еще несколько интересных. На других фотографиях можем видеть ее в красном платье, в вуали со шляпкой в виде желтого листа капусты. Украшает ее брошь в виде морковки.

На других фото Джиджи позирует в длинных платьях черного и голубого цветов. Особенностью является то, что наряды держатся на девушке с помощью скотча.