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Не опустила руки: звезда "Гарри Поттера" впервые рассказала об ужасной болезни

Не опустила руки: звезда "Гарри Поттера" впервые рассказала об ужасной болезни
20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Британская актриса Джули Уолтерс, сыгравшая Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сумела побороть рак кишечника.

69-летняя звезда впервые решила рассказать свою историю, чтобы вдохновить других онкобольных людей.

В комментарии ВВС актриса призналась, что врачи поставили ей диагноз 18 месяцев назад. За год до этого Джули Уолтерс обращалась к медикам с жалобами о плохом самочувствии, расстройстве желудка и легком дискомфорте. Но когда к симптомам добавились сильные боли, изжога и тошнота, британская знаменитость начала делать тщательное обследование в клинике.

Подозрения о диагнозе врач рассказал Джули Уолтерс в телефонном режиме. Тогда актриса находилась на съемочной площадке и не могла поверить, что у нее онкоболезнь. Впоследствии врачи подтвердили свои опасения и диагностировали у звезды третью стадию рака кишечника.

Я сначала подумала, что это все глупости, и они, скорее всего, ошиблись. Я не могла в это поверить, – рассказала Джули Уолтерс.

Актриса решила не скрывать это от мужа Гранта Роффе, с которым вместе уже более 30 лет. От услышанного избранник Джули Уолтерс едва сдерживал слезы."Я никогда не забуду его лицо. На его глазах выступили слезы", – добавила она.

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Однако жуткий диагноз не заставил актрису опустить руки. После операции, опасений, что жизнь закончится на операционном столе, и курса химиотерапии Джули Уолтерс таки преодолела рак. Последние обследования показали, что звезда успешно преодолела недуг. Сейчас актриса завершает работу над фильмом "Таинственный сад" и предполагает, что кинолента может стать последней в ее карьере.

"Я не говорю, что вообще больше никогда не буду играть. Но я определенно не думаю, что смогу вернуться к съемкам, которые проходят по 6 дней в неделю, с 5 утра до 7 часов вечера", – добавила Джули Уолтерс.

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Рак, Болезнь, Актриса, Онкоболезнь, Джули Уолтерс.
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