В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка

Новости шоу бизнеса:78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен умер в среду 19 февраля.

В Дании 19 февраля умер 78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен, который изобрел желтую фигурку человека для Lego.

Об этом в Twitter сообщил дизайнер Lego Марк Джон Стаффорд.

"В среду 19 февраля бывший главный дизайнер LEGO и создатель мини-игры LEGO Йенс Нигард Кнудсен скончался, ему было 78 лет", - говорится в сообщении.

Как добавил Стаффорд, Кнудсен "оставил любящую жену, троих детей, двух внуков и более восьми миллиардов маленьких пластиковых людей".

О смерти Кнудсена в Twitter также написал нынешний главный дизайнер Lego Мэттью Эштон, поблагодарив умершего за создание фигурки: "Хотя я никогда не встречал Йенса, то, что он создал, сыграло огромную роль в моем детстве, а также многих других миллионов детей по всему миру".