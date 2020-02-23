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В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка

В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка
17:47 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен умер в среду 19 февраля.

В Дании 19 февраля умер 78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен, который изобрел желтую фигурку человека для Lego.

Об этом в Twitter сообщил дизайнер Lego Марк Джон Стаффорд.

"В среду 19 февраля бывший главный дизайнер LEGO и создатель мини-игры LEGO Йенс Нигард Кнудсен скончался, ему было 78 лет", - говорится в сообщении.

Как добавил Стаффорд, Кнудсен "оставил любящую жену, троих детей, двух внуков и более восьми миллиардов маленьких пластиковых людей".

О смерти Кнудсена в Twitter также написал нынешний главный дизайнер Lego Мэттью Эштон, поблагодарив умершего за создание фигурки: "Хотя я никогда не встречал Йенса, то, что он создал, сыграло огромную роль в моем детстве, а также многих других миллионов детей по всему миру".

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Все по теме:

Смерть, Lego, Альманах 2020, Йенс Нигаард Кнудсен.
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