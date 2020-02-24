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Тарас Тополя раскритиковал победителей нацотбра на "Евровидение"

Тарас Тополя раскритиковал победителей нацотбра на "Евровидение"
10:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам фронтмена группы "Антитела", он всегда честен со своими фанатами, поэтому и захотел рассказать, почему трек Go_A – это "абсолютно чужеродная эстетика".

22 февраля в Украине состоялся грандиозный финал Национального отбора Евровидение-2020. По результатам голосования судей и зрителей, победила малоизвестная столичная группа Go_A. Их песню решил публично прокомментировать вокалист популярного коллектива "Антитела" Тарас Тополя.

На фейсбук-странице артист поделился своими мыслями относительно финала Нацотбора Евровидение-2020. И если большинство пользователей сети засыпают Go_A, комплиментами, Тарас Тополя решил обратить внимание на их песню.

В качестве примера, Тарас Тополя вспомнил, что в 2016 году поддержал Джамалу, когда ее критиковали за выбор композиции и даже одежду. И поэтому артист был прав, ведь история и песня артистки была правдивой и они покорили Европу. 

"Абсолютно чужеродная эстетика. "Антитела" никогда не отказывали себе в возможности быть честными. Именно так было, когда большинство шеймило Джамалу на отборе, а мы утверждали, что она – это мощь, сила и победа, и именно тот "формат", от которого промурашит. Потому что это было правдиво! Так и произошло. Финалист украинского отбора на Евровидение 2020, вызывает беспокойство. То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!" – отметил Тарас Тополя.

Певец добавил, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко прекрасно и профессионально спела песню "Соловей". Однако слова трека, по мнению Тараса Тополи, вызывают беспокойство, ведь коллектив будет петь об отношениях Ванюши с девушкой. Поэтому артист признался, что не удивится, если Россия за это поставит участникам Евровидения-2020 высший балл.

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"Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама не хочет, но ... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере ) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации", – заявил Тарас Тополя.

Отметим, что едва ли не впервые в истории украинского Нацотбора Евровидение и судьи, и зрители были единодушны с выбором. Группе Go_A отдали наибольшее количество баллов, поэтому именно этот коллектив с песней "Соловей" представит страну в мае в Роттердаме.

Артисты признаются Go_A отреагировали на победу в Нацотборе на Евровидение-2020: Мы не ожидали победы , что не ожидали победы, ведь с их творчеством знакомы единицы меломанов. Трек "Соловей" получил большую поддержку у публики, однако в словах песни действительно есть Ванюша, на что обратил внимание Тарас Тополя.

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Музыка, Знаменитости, Евровидение, Конкурсы, Тарас Тополя, Нацотбор, Евровидение 2020.
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