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Виноват Деннис: особняк Джорджа Клуни затопило

Виноват Деннис: особняк Джорджа Клуни затопило
16:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Роскошный особняк актера затопило в результате наводнения.

Собственность 58-летнего американского актера и режиссера не обошла беспощадная стихия.

Из-за мощного урагана Деннис, который ширится по Великобритании, река Темза вышла из берегов. Наводнение добралось и до территории роскошного имения Джорджа Клуни, которое омывается водоемом.

Как сообщает издание Daily Mail, сам дом не пострадал. Однако под водой оказались теннисный корт, летняя веранда и значительный участок газона. Стоит отметить, что состояние культового актера позволяет ему и жене Амаль Клуни выбирать жилье среди величайших зданий страны. Так, в 2014 году супруги приобрели особняк XVII века, который долгое время реставрировали и ремонтировали, чтобы обустроить его в соответствии со вкусами звездной семьи. Стоимость такого дома оценивается в 15 миллионов долларов, что составляет более 350 миллионов гривен.

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Стоит отметить, что знаменитость не впервые страдает от наводнения. В 2016 году река Темза вышла из берегов, и вода добралась чуть ли не до входной двери роскошного здания. Судя по всему, расположение имения никак не повлияло на решение Джорджа Клуни приобрести жилье, ведь наводнения в Британии происходят довольно часто.

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Наводнение, Джордж Клуни, Актер, Особняк, Бедствие.
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