Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Соответствующей новостью артистка поделилась с поклонниками на инстаграм-странице.

Украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия готовится впервые стать мамой.

Для Веры Кекелии и ее мужа – музыканта Романа Дуды будущий ребенок будет первенцем, поэтому звездные родители не сдерживают своего восторга. Они приняли участие в чувственной фотосессии, на которой можно увидеть округлый живот певицы.

Автором съемки выступила фотограф Юлия Лузина, у которой в портфолио немало эротических фотографий. Возможно, именно поэтому Вера Кекелия согласилась обнажиться перед камерой, прикрыв интимные места шифоновой тканью. Нежные фотографии очаровали поклонников артистки.

Самое прекрасное, что со мной и Романом могло произойти. Спасибо, – лаконично написала Вера Кекелия.

В то же время Роман Дуда разместил в сети более скромные снимки с беременной возлюбленной. Для фото Вера Кекелия примерила белоснежное платье, а ее избранник – футболку и черные джинсы.

"Мы с моей прекрасной Верой Кекелия скоро станем папой и мамой", – трогательно подписал снимки он.

Интересно, что пара познакомилась на съемках шоу "Голос страны-7". Уже в октябре 2017 года Вера Кекелия и Роман Дуда решили официально пожениться. Артисты выступали вокалистами развлекательных шоу, а девушка присоединилась к "Женскому кварталу".