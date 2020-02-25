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Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)

Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
10:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Соответствующей новостью артистка поделилась с поклонниками на инстаграм-странице.

Украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия готовится впервые стать мамой. 

Для Веры Кекелии и ее мужа – музыканта Романа Дуды будущий ребенок будет первенцем, поэтому звездные родители не сдерживают своего восторга. Они приняли участие в чувственной фотосессии, на которой можно увидеть округлый живот певицы.

Автором съемки выступила фотограф Юлия Лузина, у которой в портфолио немало эротических фотографий. Возможно, именно поэтому Вера Кекелия согласилась обнажиться перед камерой, прикрыв интимные места шифоновой тканью. Нежные фотографии очаровали поклонников артистки. 

 
 
 
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Самое прекрасное, что с нами @romandudaofficial могло случиться;) Спасибо Photo @julia.luzina MakeUp&Hair @my.shura

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Самое прекрасное, что со мной и Романом могло произойти. Спасибо, – лаконично написала Вера Кекелия.

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В то же время Роман Дуда разместил в сети более скромные снимки с беременной возлюбленной. Для фото Вера Кекелия примерила белоснежное платье, а ее избранник – футболку и черные джинсы.

"Мы с моей прекрасной Верой Кекелия скоро станем папой и мамой", – трогательно подписал снимки он.

Интересно, что пара познакомилась на съемках шоу "Голос страны-7". Уже в октябре 2017 года Вера Кекелия и Роман Дуда решили официально пожениться. Артисты выступали вокалистами развлекательных шоу, а девушка присоединилась к "Женскому кварталу".

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Дети, Беременность, Знаменитости, Вера Кекелия, Женский квартал.
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