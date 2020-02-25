Покоритель женских сердец: Пит Дэвидсон об отношениях с Арианой Гранде и Каей Гербер

Популярный американский комик Пит Дэвидсон завоевал звание настоящего покорителя женских сердец, так как на протяжении последнего года новые подробности его романов не сходили со страниц мировой прессы. Так, он пообщался с радиоведущим Charlamagne tha God и сделал несколько сенсационных заявлений о своих бывших отношениях.
Только в октябре в прошлом году папарацци удалось рассекретить отношения дочери известной супермодели Синди Кроуфорд Кайи Гербер и Пита Дэвидсона. В компании комика она отдыхала возле бассейна в Майами Пит Дэвидсон и Кайя Гербер не скрывают отношения: пикантные фото , посетила несколько светских вечеринок и наслаждалась свиданием в одной из кофеен Нью-Йорка. Однако идиллия между влюбленными длилась недолго. Пит Дэвидсон признался, что решил не обременять девушку личными проблемами из-за нестабильного психического здоровья.
Мы встречались всего несколько месяцев. Она очень молодая, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на полную, а не беспокоиться о каком-то парне, у которого постоянно проблемы, – рассказал комик.
Кроме того, юноша отметил, что успел познакомиться со знаменитыми родителями любимой – супермоделью Синди Кроуфорд и бизнесменом Рэнди Гербером. У них сложилось замечательное общение. Пит признался, что они также беспокоились о нем и он чувствовал большую поддержку семьи Кайи.
Не обошел он вниманием и свои отношения с певицей Арианой Гранде. Пара даже планировала помолвку после пяти месяцев совместной жизни, однако неожиданно объявила о разрыве. По словам Пита Дэвидсона, причиной стала смерть бывшего бойфренда Арианы Гранде исполнителя Мака Миллера, с которым она была в отношениях около двух лет. Потеря парня, с которым звезда связывала свой потрясающий музыкальный успех, стала для нее настоящим потрясением.
Я знал, что после этого все будет кончено. Это было ужасно, и я даже не могу представить, с чем это можно сравнить. Она действительно любила его. И тогда сказал ей: "Я буду рядом столько, сколько ты захочешь", – вспомнил артист.
Сейчас Пит Дэвидсон решил отказаться от романтических отношений и свиданий. Он стремится сполна насладиться одиночеством и сделать паузу в романах. Комик искренне надеется, что его последующие чувства станут любовью всей его жизни.