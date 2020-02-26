Знаменитости в детстве, в юности, сейчас (Фото)

Знаменитые красавицы, которые сегодня не сходят с обложек глянцевых журналов, не сразу стали знаменитыми и красивыми. Можно ли, глядя на маленькую девочку, с уверенностью сказать, что в будущем она станет моделью? Рассматривая эти фотографии, вы убедитесь, что нельзя. Какими они были в детстве, как выглядели в юности? Всегда интересно сравнивать внешность, а уж если это знаменитости, то тем более! Предлагаем взглянуть!