Скачать
Четверг, 27.02.2020
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
В Польше зафиксирован первый случай короновируса
В Польше зафиксирован первый случай короновируса
Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой
Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой
Ребекка Бридс сыграет Клариссу Старлинг в спин-оффе "Молчания ягнят"
Ребекка Бридс сыграет в спин-оффе "Молчания ягнят"

Дэвид Бекхэм рассказал забавную историю о знакомстве с женой Викторией

Дэвид Бекхэм рассказал забавную историю о знакомстве с женой Викторией
15:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара жената уже 21 год, но не перестает удивлять поклонников интересными подробностями своего романа.

В разговоре с ведущим Дэвид Бэкхем вспомнил, как он встретил свою жену Викторию в 1997 году в гостиной футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и долго набирался смелости, чтобы попросить ее номер. В то время Виктория Адамс была участницей женской группы Spice Girls. Чтобы увеличить шансы положительного ответа, Дэвид ждал, пока певица "выпьет побольше".

Она приехала в Лондон посмотреть мою игру вместе со своим менеджером и Мелани Си, еще одной участницей Spice Girls. Когда она выпила пару коктейлей, я подумал, а почему бы не взять ее номер, — уточнил Бэкхем. Ведущий спросил футболиста, была ли Виктория его любимой "перчинкой" из всех участниц группы.

 Очевидно, что была. Было бы странно, если бы нет, — ответил Дэвид. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

So sweet! I love u @davidbeckham x

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Шокирующее откровение: Даффи призналась, почему столько лет молчала (Фото)

Мы проговорили с ней около часа в комнате отдыха игроков. Она тогда приехала на поезде, поэтому оставила свой номер на билете. Я до сих пор его храню, — поделился футболист.

В 1999 году Виктория и Дэвид поженились в ирландском замке Латтрелстоун и до сих пор состоят в отношениях. У звездной пары четверо детей: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и восьмилетняя дочь Харпер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Дэвид Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
03 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Тимур Мирошниченко решил обвенчаться спустя два года после свадьбы
Тимур Мирошниченко решил обвенчаться спустя два года после свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь