Дэвид Бекхэм рассказал забавную историю о знакомстве с женой Викторией

Новости шоу бизнеса:Пара жената уже 21 год, но не перестает удивлять поклонников интересными подробностями своего романа.

В разговоре с ведущим Дэвид Бэкхем вспомнил, как он встретил свою жену Викторию в 1997 году в гостиной футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и долго набирался смелости, чтобы попросить ее номер. В то время Виктория Адамс была участницей женской группы Spice Girls. Чтобы увеличить шансы положительного ответа, Дэвид ждал, пока певица "выпьет побольше".

Она приехала в Лондон посмотреть мою игру вместе со своим менеджером и Мелани Си, еще одной участницей Spice Girls. Когда она выпила пару коктейлей, я подумал, а почему бы не взять ее номер, — уточнил Бэкхем. Ведущий спросил футболиста, была ли Виктория его любимой "перчинкой" из всех участниц группы.

Очевидно, что была. Было бы странно, если бы нет, — ответил Дэвид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram So sweet! I love u @davidbeckham x Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 24 Фев 2020 в 4:33 PST

Мы проговорили с ней около часа в комнате отдыха игроков. Она тогда приехала на поезде, поэтому оставила свой номер на билете. Я до сих пор его храню, — поделился футболист.

В 1999 году Виктория и Дэвид поженились в ирландском замке Латтрелстоун и до сих пор состоят в отношениях. У звездной пары четверо детей: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и восьмилетняя дочь Харпер.