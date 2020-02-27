Болен или нет: заражен ли Джеки Чан коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Знаменитый актер Джеки Чан уже около недели находится в центре слухов – ему приписывали заражение коронавирусом и госпитализацию в больницу.

В известных иностранных СМИ, в частности US Hola, сообщали, что "Джеки Чан стал, возможно, первым актером Голливуда, который заразился коронавирусом".

А все слухи вокруг этой ситуации возникли вследствие частной вечеринки, на которой побывал актер. Там якобы были инфицированные люди и через них актер и сам мог получить заражение вирусом. Всех их якобы забрали на карантин.

27 февраля на своей официальной странице в инстаграме 65-летний Джеки Чан заявил, что он не находится на карантине, как об этом писали журналисты, да и сам он абсолютно здоров, чего и пожелал своим поклонникам.

Спасибо за заботу! Я в безопасности и абсолютно здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все тоже останутся в безопасности и будут здоровыми! – заявил киноактер.