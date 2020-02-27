Очень горячо: Кайя Гербер вышла на подиум в сексуальном наряде (Фото)

В Париже продолжается одно из самых громких светских событий года – Неделя моды. Легендарные кутюрье один за другим презентуют новинки своего бренда, о которых еще долго будут говорить СМИ. Среди коллекций, которые с нетерпением ждали все звездные модницы, был показ Saint Laurent. Фэшн-шоу провели на площади Трокадеро.
Рами Малек, Шарлотта Генсбур, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои Кравиц с отцом, музыкантом Ленни Кравицем, Хейли Бибер, Лили Коллинз, Кит Харингтон – это далеко не весь список знаменитостей, которые пришли на модный показ.
Поражал и звездный состав на подиуме, ведь одной из главных моделей стала Кайя Гербер.
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#SaintLaurent Winter 20 @kaiagerber Freja @micarganaraz @sofiamalamute
Для хрупкой красавицы дизайнер Энтони Ваккарелло подобрал весьма провокационный наряд. Кайя Гербер вышла к зрителям в латексном черном бюстгальтере и юбке. Образ манекенщицы дополнили горчичный жакет, клетчатый платок и сапоги на каблуке. Выглядела 18-летняя звезда очень сексуально.