Скачать
Четверг, 27.02.2020
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
За прошедший год расходы в январе на комуналку выросли почти у половины украинцев
За год расходы на ЖКХ выросли у половины украинцев
Бенфика 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
Бенфика 0:0 Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж

Очень горячо: Кайя Гербер вышла на подиум в сексуальном наряде (Фото)

Очень горячо: Кайя Гербер вышла на подиум в сексуальном наряде (Фото)
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дочь Синди Кроуфорд с легкостью покоряет мировые подиумы и не боится примерять сексуальные фэшн-эксперименты дизайнеров.

В Париже продолжается одно из самых громких светских событий года – Неделя моды. Легендарные кутюрье один за другим презентуют новинки своего бренда, о которых еще долго будут говорить СМИ. Среди коллекций, которые с нетерпением ждали все звездные модницы, был показ Saint Laurent. Фэшн-шоу провели на площади Трокадеро.

Рами Малек, Шарлотта Генсбур, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои Кравиц с отцом, музыкантом Ленни Кравицем, Хейли Бибер, Лили Коллинз, Кит Харингтон – это далеко не весь список знаменитостей, которые пришли на модный показ.

Поражал и звездный состав на подиуме, ведь одной из главных моделей стала Кайя Гербер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

backstage ysl  @micarganaraz @anthonyvaccarello

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#SaintLaurent Winter 20 @kaiagerber Freja @micarganaraz @sofiamalamute

Публикация от Anthony Vaccarello (@anthonyvaccarello)

Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, сестры Хадид, Кайя Гербер на показе Moschino (Фото)

Для хрупкой красавицы дизайнер Энтони Ваккарелло подобрал весьма провокационный наряд. Кайя Гербер вышла к зрителям в латексном черном бюстгальтере и юбке. Образ манекенщицы дополнили горчичный жакет, клетчатый платок и сапоги на каблуке. Выглядела 18-летняя звезда очень сексуально.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Показ, Кайя Гербер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
03 Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
04 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь