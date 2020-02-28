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СМИ: Меган Маркл считает себя крайне униженной из-за ограничений Елизаветы II

СМИ: Меган Маркл считает себя крайне униженной из-за ограничений Елизаветы II
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость рассказала близким друзьям, что чувствует себя оскорбленной, поэтому пока не намерена встречаться с родственниками принца Гарри.

Герцоги Сассекские после составления королевских обязанностей решили жить на две страны – Канаду и Великобританию. Однако Меган Маркл не спешит возвращаться в Лондон.

Об этом инсайдеры рассказали журналистам The Daily Mail. Причиной таких слов Меган Маркл стал запрет Елизаветы II в отношении герцогов Сассекских. Ее Величество подчеркнула, что супруги больше не могут использовать свой титул в названиях коммерческих фирм или благотворительных проектах. Более того, даже слово "королевский" теперь под запретом для пары. Такое давление Меган, как уверяют источники, считает несправедливостью.

Она сказала, что если кто и должен чувствовать себя оскорбленным, то это она и Гарри. Они никогда не собирались наживаться на принадлежности к королевской семье. Абсурдно таким образом намекать на злоупотребление привилегиями, – заявил инсайдер.

Сейчас принц Гарри находится в Эдинбурге с официальным визитом. А вот Меган Маркл не торопится паковать чемоданы, ведь планирует приехать в Лондон только на те мероприятия, в которых примет участие со своим мужем и его родственниками. Эта поездка, как уверяют инсайдеры, не будет эмоционально сложной, ведь герцогиня Сассекская не испытывает угрызений совести.

В то же время Меган Маркл убеждена Елизавета II принимала непростое решение из-за давления от своих потомков. Принц Гарри, по словам инсайдеров, является любимцем Ее Величества, поэтому она всегда с большей благосклонностью относилась к нему. Поэтому члены королевской семьи требовали от монарха жесткого решения.

 

Принц Гарри не взял с собою Меган Маркл в Эдинбург
Принц Гарри не взял с собою Меган Маркл в ЭдинбургЧитать полностью

"Меган сказала, что они с Гарри будут выше зависти и мелочности. Они продолжат делать добрые дела и стараться быть хорошими родителями для Арчи. Меган считает, что на королеву оказывали давление – потребовали у нее наложить запрет на свободное использование титулов. Гарри – любимец королевы, и другие в ее окружении просто не могут смириться с этим", – добавил инсайдер.

Как известно, в первые дни апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять роль старших членов королевской семьи. За месяц до этого пара выполнит особые поручения от Ее Величества. В частности, принц Гарри побывает на ежегодной церемонии Endeavour Fund Awards, где совместно с женой встретится с военнослужащими и ветеранами.

Герцоги Сассекские также посетят Mountbatten Music Festival и церковную службу в Вестминстерском аббатстве. Кроме этого, Гарри решил записать с Джоном Бон Джови совместную песню, которая будет создана в поддержку его масштабного проекту Invictus Games.

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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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