Рассмеши комика 2020: в новом сезоне будет новая судья

В новом сезоне развлекательного шоу "Рассмеши комика" студии "Квартал 95" зрителей ждет сюрприз - новая судья. У Евгения Кошевого появилась звездная напарница - популярная певица Оля Полякова.
Об этом сказано на официальной странице студии в Instagram.
"Наконец-то главная интрига нового сезона "Рассмеши комика" раскрыта - новой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала поп-дива Оля Полякова", - говорится в посте.
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Нарешті головна інтрига нового сезону «Розсміши коміка» розкрита - новою напарницею Євгена Кошового в цьому сезоні стала поп-діва @polyakovamusic! Як вам новина, друзі? «Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджую учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко», - каже Оля. #розсмішикоміка #рассмешикомика #квартал95 #kvartal95
"Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное - чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не менее, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно", - говорит Полякова.