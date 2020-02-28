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Джоджо призналась, что сидела на экстремальной диете в 18 лет

Джоджо призналась, что сидела на экстремальной диете в 18 лет
13:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица рассказала, что так отчаянно хотела выпустить новый альбом, что решилась на экстремально жесткую диету.

Когда Джоджо было всего 13, она выпустила свой первый сингл под названием Leave (Get Out), который стал хитом и принес ей известность. Однако после первых успехов в творчестве певицы наступил застой, и она посчитала, что это связано с ее внешностью. 

Я думала, что лейбл не выпускал мою музыку из-за того, как я выглядела. Когда мне было 18, президент лейбла сказал: "Мы хотим, чтобы ты выглядела максимально здоровой", — отметила Джоджо.

Певица, по ее словам, ощущала себя здоровой, но все равно согласилась на диету, подразумевающую потребление всего 500 калорий в день. Хотя девушкам ее возраста диетологи рекомендуют употреблять как минимум 2400 калорий в день.

Вообще-то я выглядела как весьма здоровая девушка, которая нормально питается и ведет активную жизнь. Думаю, продюсеры намекали не на здоровье, а на то, что мне надо похудеть. Они, конечно, не говорили это прямо. Но в итоге меня посадили на диету с ограничением до 500 калорий в день и делали инъекции, из-за которых пропадал аппетит, — поделилась звезда.

Я подумала: ладно, посмотрим, насколько я смогу похудеть, может, тогда они выпустят мой альбом. Может, я просто плохо выгляжу и никому не нравится на меня смотреть. Я действительно тогда так думала, — продолжила Джоджо.

В итоге неуверенность подтолкнула ее к деструктивному образу жизни, по сравнению с которым та диета оказалась просто "цветочками".

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Я чувствовала, что мной недовольны. Думаю, на этой почве у многих искажалось восприятие себя, развивалась неуверенность и начинались проблемы с питанием. Все дошло до того, что я начала ходить по клубам, пить и целоваться с кем попало. Я хотела получить внимание и одобрение, почувствовать себя привлекательной. Иногда я выходила из клубов почти без сознания. Я была совершенно безрассудна, но мне было все равно. Мне нужно было напиться, чтобы чувствовать себя нормально, — призналась Джоджо.

В 2014 году у нее закончился контракт с той звукозаписывающей студией, а в 2015 она потеряла отца, у которого была наркозависимость.

Я должна была умереть. Я могла закончить как мой отец — просто однажды уснуть и не проснуться, — отметила звезда. И только в 2016 Джоджо рассказала поклонникам, до чего ее довела погоня за карьерным успехом.

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Диета, Знаменитости, Певица, ДжоДжо.
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