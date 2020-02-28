Джоджо призналась, что сидела на экстремальной диете в 18 лет

Когда Джоджо было всего 13, она выпустила свой первый сингл под названием Leave (Get Out), который стал хитом и принес ей известность. Однако после первых успехов в творчестве певицы наступил застой, и она посчитала, что это связано с ее внешностью.
Я думала, что лейбл не выпускал мою музыку из-за того, как я выглядела. Когда мне было 18, президент лейбла сказал: "Мы хотим, чтобы ты выглядела максимально здоровой", — отметила Джоджо.
Певица, по ее словам, ощущала себя здоровой, но все равно согласилась на диету, подразумевающую потребление всего 500 калорий в день. Хотя девушкам ее возраста диетологи рекомендуют употреблять как минимум 2400 калорий в день.
Вообще-то я выглядела как весьма здоровая девушка, которая нормально питается и ведет активную жизнь. Думаю, продюсеры намекали не на здоровье, а на то, что мне надо похудеть. Они, конечно, не говорили это прямо. Но в итоге меня посадили на диету с ограничением до 500 калорий в день и делали инъекции, из-за которых пропадал аппетит, — поделилась звезда.
Я подумала: ладно, посмотрим, насколько я смогу похудеть, может, тогда они выпустят мой альбом. Может, я просто плохо выгляжу и никому не нравится на меня смотреть. Я действительно тогда так думала, — продолжила Джоджо.
В итоге неуверенность подтолкнула ее к деструктивному образу жизни, по сравнению с которым та диета оказалась просто "цветочками".
Я чувствовала, что мной недовольны. Думаю, на этой почве у многих искажалось восприятие себя, развивалась неуверенность и начинались проблемы с питанием. Все дошло до того, что я начала ходить по клубам, пить и целоваться с кем попало. Я хотела получить внимание и одобрение, почувствовать себя привлекательной. Иногда я выходила из клубов почти без сознания. Я была совершенно безрассудна, но мне было все равно. Мне нужно было напиться, чтобы чувствовать себя нормально, — призналась Джоджо.
В 2014 году у нее закончился контракт с той звукозаписывающей студией, а в 2015 она потеряла отца, у которого была наркозависимость.
Я должна была умереть. Я могла закончить как мой отец — просто однажды уснуть и не проснуться, — отметила звезда. И только в 2016 Джоджо рассказала поклонникам, до чего ее довела погоня за карьерным успехом.