Режиссер Роман Полански не пришел на награждение премии "Сезар": причина

Новости шоу бизнеса:Фильм режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" получил три премии "Сезар".

Роман Полански, за картину "Офицер и шпион" удостоившийся премии Академии искусств и технологий кинематографа - "Сезар" - как лучший режиссер, не явился на церемонию награждения в Париже из-за скандала вокруг своего имени.

Об этом сообщает DW.

Кинорежиссер также получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Еще один "Сезар" жюри отдало костюмеру ленты Паскалин Шаван. Всего же новый фильм Полански был номинирован на 12 премий.

В ходе торжественной церемонии несколько зрителей и гостей покинули зал в знак протеста, включая французскую актрису Адель Энель, ранее рассказавшую о возможных домогательствах в свой адрес со стороны другого режиссера — Кристофа Ружжиа.

В основе ленты "Офицер и шпион" - история капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по происхождению и артиллерийского офицера, безвинно осужденного во Франции за шпионаж.

Как известно, в 1977 году Роман Полански был обвинен в растлении и изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников.

После его освобождения судья, ранее разрешивший сделку, сообщил адвокатам Полански, что изменил свое мнение и намерен осудить режиссера на 50 лет лишения свободы. В феврале 1978 года Полански, имеющий гражданство Польши и Франции, бежал в Великобританию. В 2009 году по запросу американской юстиции Полански просидел 10 месяцев под домашним арестом, но в его экстрадиции было отказано. В 2015 году аналогичное решение принял суд в Польше.

Дело в отношении режиссера не закрыто, а за последние годы его обвинили в домогательствах еще несколько женщин.