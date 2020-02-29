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Певица Jerry Heil рассказала об отношениях и личной жизни

Певица Jerry Heil рассказала об отношениях и личной жизни
10:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда призналась, что никогда по-настоящему не влюблялась и до сих пор не умеет принимать внимание мужчин.

Певица стала настоящим открытием на просторах украинского шоу-бизнеса. Но если о жизненной позиции Jerry Heil громко заявляет публично, то тема отношений остается для нее под табу. 

В откровенном интервью для ютуб-программы Маши Ефросининой "Экзамен", 24-летняя Jerry Heil впервые рассказала о личной жизни. Неизменно позитивная и жизнерадостная исполнительница обожает праздники, однако в День влюбленных она никогда не чувствовала себя нужной. Со школьных лет Яна Шамаева не получала валентинок от парней, что спровоцировало в ней комплексы во взрослом возрасте.

Ныне Jerry Heil осознает, что никогда не испытывала настоящей любви. Она не хотела обманывать ребят, поэтому все отношения заканчивались через несколько недель после романтических признаний. Однако она заметила, что у ее родителей также сложные отношения, а мама не умеет принимать от отца слова любви. Она не отвечала взаимностью, а реагировала на них шутя. Сейчас знаменитость пытается побороть личные "зажимы" благодаря работе с психологом.

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У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я вот только сейчас учусь и моментами это реально бывает сложно. Когда тебе просто делают маленький жест, а ты не знаешь, как принять... Я какая-то как поломанная, что со мной не так, – призналась артистка.

Последние отношения Jerry Heil закончились еще три года назад и длились всего два месяца. Сейчас она понимает, что готова отдавать свое тепло любимому человеку, однако, почувствовав романтическое проявление или симпанию от избранника, она начинает отдаляться. Ее пугала физическая близость и поэтому в свои 24 года певица девственница.

Я до сих пор не умею принимать внимание мужчин. Я закрываюсь и не могу себя почувствовать сексе... У меня всегда было такое ощущение: если ты не видишь с человеком будущего, какой смысл, ради чего, – откровенно рассказала Jerry Heil.

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Отношения, Знаменитости, Певица, Jerry Heil.
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