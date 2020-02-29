Оля Полякова без косметики похвасталась естественной красотой

Знаменитая украинская исполнительница и актриса Оля Полякова поделилась с поклонниками очередными фотографиями. На этот раз она позирует без макияжа на фоне Эйфелевой башни.
Оля Полякова известна как эпатажная личность, которая не боится обнародовать пикантные снимки и сниматься в эротических сценах.
Украинская звезда отправилась на отдых в столицу Франции. Певица опубликовала фотографии, где изображена на фоне Эйфелевой башни без макияжа.
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Для прогулки по французскому городу Оля выбрала джинсы черного цвета, свитер с узором и бежевую эко-шубу. Такой наряд соединила с черной обувью. Среди аксессуаров у нее была маленькая черная сумочка. Волосы блондинка распустила.
Наибольшее внимание привлекает лицо Поляковой, на котором нет макияжа. Женщина показала свою естественную красоту, чем вызвала восторг у поклонников.