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Оля Полякова без косметики похвасталась естественной красотой

Оля Полякова без косметики похвасталась естественной красотой
15:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях на своей странице в инстаграме артистка распространила фото, на которых продемонстрировала свои прелести в Париже.

Знаменитая украинская исполнительница и актриса Оля Полякова поделилась с поклонниками очередными фотографиями. На этот раз она позирует без макияжа на фоне Эйфелевой башни.

Оля Полякова известна как эпатажная личность, которая не боится обнародовать пикантные снимки и сниматься в эротических сценах. 

Украинская звезда отправилась на отдых в столицу Франции. Певица опубликовала фотографии, где изображена на фоне Эйфелевой башни без макияжа. 

 
 
 
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Привет!

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Для прогулки по французскому городу Оля выбрала джинсы черного цвета, свитер с узором и бежевую эко-шубу. Такой наряд соединила с черной обувью. Среди аксессуаров у нее была маленькая черная сумочка. Волосы блондинка распустила.

Наибольшее внимание привлекает лицо Поляковой, на котором нет макияжа. Женщина показала свою естественную красоту, чем вызвала восторг у поклонников.

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Все по теме:

Париж, Отдых, Знаменитости, Оля Полякова, Фото без макияжа.
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