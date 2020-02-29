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У Тома Круза заподозрили коронавирус

У Тома Круза заподозрили коронавирус
20:07 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости шоу бизнеса:Голливудского актера отправили на карантин.

Американского голливудского актера Тома Круза и других членов творческой команды будущей ленты из серии "Миссия невыполнима" отправили на карантин в лучший отель Венеции. Карантинный режим продлится до марта.

Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей. Впрочем, из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд – изолировать.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

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Напомним, по состоянию на утро 29 февраля количество больных коронавирусом возросло до 85 182. Больше всего пациентов с таким недугом зарегистрировано на материковом Китае – 79 251.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

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Италия, Том Круз, Эпидемия, Венеция, Коронавирус.
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