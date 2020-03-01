Во сколько обойдется свадьба Хоакина Феникса и Руни Мара: детали

Новости шоу бизнеса:Голливудские знаменитости потратят на организацию церемонии около 2 миллионов долларов.

У исполнителя роли Джокера и триумфатора премии "Оскар" этого года ряд счастливых событий продолжит свадебное торжество. Хоакин и его невеста, голливудская актриса Руни Мара, поженятся в кругу родных и друзей.

45-летний Хоакин Феникс сделал предложение 34-летней возлюбленной в прошлом году. Отношения пара комментирует неохотно, а громким вечеринкам предпочитает тихие домашние вечера.

Такого же подхода знаменитости придерживаются и в отношении предстоящей свадьбы. Согласно списку гостей, на торжественное мероприятие приглашены только члены семьи и самые близкие влюбленных. В общей сложности пятьдесят человек. Действительно, достаточно скромно для свадьбы голливудских звезд!

Что нельзя сказать про бюджет предстоящего праздника. На свадебное мероприятие планируется потратить примерно 2 миллиона долларов. Хотя мы можем понять жениха и невесту. Когда речь идет о таком торжественном и волнующем событии, никаких денег не жалко.

"Они хотят сыграть свадьбу на природе. В настоящее время ищут подходящее место в Калифорнии. Возможно, остановятся на варианте проведения церемонии в Биг-Суре с видом на океан", - заявил инсайдер.

Звезды еще не определились окончательно с местом проведения свадьбы, но кое-что для мероприятия уже готово. Хоакин Феникс написал прекрасную песню, посвященную невесте.

Также известно, что Хоакин и Руни вовсю обсуждают меню вечеринки. Ярые борцы за права животных предложат гостям только вегетарианскую еду. Лучшие шеф-повары Лос-Анджелеса приготовят изысканные блюда без мяса.