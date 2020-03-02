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Меган Маркл приедет в Великобританию без сына Арчи

Меган Маркл приедет в Великобританию без сына Арчи
11:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Мировое сообщество надеялось, что королева Елизавета II сможет увидеть внука Арчи в Лондоне, однако пара решила оставить малыша в Канаде.

Принц Гарри и Меган Маркл раз выполнят свои королевские полномочия уже 9 марта на ежегодной праздничной службе по случаю Дня Содружества. 

В течение последних месяцев Меган Маркл и принц Гарри живут в Канаде на острове Ванкувер. И пока их финансово независимая жизнь не началась, супруги живут на средства британских налогоплательщиков, поэтому экономить не собираются. Свидетельством этого станут расходы, которые паре придется понести на охрану во время своего последнего визита в Великобританию уже в начале марта.

Как информирует издание The Sun, перелет из Канады в Лондон Меган Маркл будет осуществлять сама. Ее муж уже несколько дней находится в Великобритании, где появляется на официальных мероприятиях. Девятимесячного сына Арчи родители решили не обременять изнурительным путешествием, что стало неожиданностью для общественности.

Дело в том, что последний раз своего внука королева Елизавета II видела еще четыре месяца назад, а последнее фото Арчи появлялось на официальной странице герцогов в инстаграме в новогоднюю ночь. Однако резонанс вызвала не только грусть Ее Величества, но и средства, которые семье придется понести на расходы на охрану в двух странах одновременно. Пока Меган Маркл будет выполнять королевские обязанности в Лондоне, ее сын останется в Канаде с нянями.

Так, охрану придется усилить. Такое решение приведет к значительным расходам – 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более полутора миллиона гривен.

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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вместе появится в Лондоне уже 9 марта 2020 года. Совместно с другими представителями британских монархов они посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. В этот день представители 53 стран-членов соберутся в Вестминстерском аббатстве на церемонию, которая продлится около часа.

Ранее сообщалось, что переезд супругов в Ванкувер поставил правительство перед беспрецедентными обстоятельствами. Канада должна гарантировать их безопасность пока они представляют Великобританию на международной арене. Однако принц Гарри и Меган Маркл потеряют дополнительную охрану, когда официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. С апреля в этом году они больше не будут лицами, которые пользуются международной защитой в любой стране мира.

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Великобритания, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Сын Меган Маркл.
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