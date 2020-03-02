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Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своему третьему ребенку русское имя

Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своему третьему ребенку русское имя
13:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Энрике и Анна рассекретили имя дочери.

В конце января Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. У звездной пары, которая уже воспитывает двухлетних близнецов Люси и Николаса, родилась дочь.

О беременности теннисистки стало известно незадолго до родов — пара не афишировала скорое пополнение в семье. Девочка родилась 30 января 2020 года, а ее первые фотографии родители выложили в День всех влюбленных. Девочку назвали Машей.

Как рассказал в недавнем интервью "Ленте.ру" Иглесиас, он и Анна знали, что после рождения Люси и Николаса не остановятся на двух детях.

Но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив.

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По его словам, русское имя для дочери выбрала Анна. В интернациональной семье Курниковой и Иглесиаса разговаривают на трех языках, и Энрике старательно постигает русский. В некоторых видеороликах из Instagram пары слышно, что порой в их доме играют русские и даже советские детские песенки.

Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского, — рассказал Энрике.

Напомним, Анна и Энрике начали встречаться в 2001 году. Певец и теннисистка познакомились на съемках клипа Иглесиаса на песню Escape.

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Дети, Знаменитости, Энрике Иглесиас, Малыши, Анна Курникова, Новорожденные дети.
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