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Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Марком Энтони

Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Марком Энтони
14:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

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В новом интервью с Опрой Уинфри Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело ей было переживать развод с певцом Марком Энтони, за которым она была замужем с 2004 по 2011 год. У пары есть сын и дочь, которым уже по 12 лет.

Мне пришлось пересмотреть всю свою жизнь. Я долго ждала, чтобы у меня появились дети, и я никогда не планировала жить отдельно от их отца. Я боялась, что не смогу дать детям все, что им нужно, и просто была в тупике, — поделилась Дженнифер.

Я проходила терапию. Молилась — много — и научилась медитировать. Я прочитала много книг Луизы Хей. И даже встретилась с ней. Я окружила себя людьми, которые старше и мудрее меня, которые могли мне помочь. И эта помощь оказалась бесценной, — продолжила певица.

На тяжелое восприятие развода, по словам Дженнифер, повлияло ее воспитание — она выросла в католической семье.

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Это то, чему меня учили с детства: семья должна быть вместе, вы не можете растить своих детей без матери или отца. Я действительно думаю, что у детей обязательно должны быть оба родителя. Но также где-то в этом всем должно быть и ваше счастье, — подытожила звезда.Сейчас Джей Ло состоит в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара помолвлена и планирует пожениться. Недавно Алекс поздравил детей Лопес с 12-летием и адресовал им милое послание, из которого ясно, что они отлично ладят:

С днем рождения, Эмма и Макс! Я так горжусь вами и очень счастлив быть частью вашей жизни. Люблю вас!

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Развод, Знаменитости, Дженнифер Лопес, Марк Энтони.
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