Такая, какая есть на самом деле: Екатерина Кухар показала фото без макияжа

Новости шоу бизнеса:Украинская прима-балерина опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

Екатерина Кухар является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Танцовщица строгая, но одновременно нежная и хрупкая.

На странице в инстаграме знаменитость поделилась кадрами из Франции, на которых позирует без макияжа.

Прима-балерина отправилась на очередные гастроли. Весеннюю пору знаменитость встречает в романтичной Франции. На снимках, которые распространила Екатерина, она позирует на фоне живописного французского городка Санари-сюр-Мер. Одета в серые брюки и кофту, а также широкую накидку коричневого цвета.

Особенностью фотографий стало то, что звезда изображена на них без макияжа. Волосы танцовщицы уложены в легкие локоны.

Санари Сюр Мер – это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и, особенно, рождественскими иллюминациями. Также это столица немецкого изгнания. Если рассматривать мемориальные таблички на домах города (их около 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке – загадка, - рассказала о волшебном городке Екатерина Кухар.