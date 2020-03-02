Такая, какая есть на самом деле: Екатерина Кухар показала фото без макияжа

Екатерина Кухар является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Танцовщица строгая, но одновременно нежная и хрупкая.
На странице в инстаграме знаменитость поделилась кадрами из Франции, на которых позирует без макияжа.
Прима-балерина отправилась на очередные гастроли. Весеннюю пору знаменитость встречает в романтичной Франции. На снимках, которые распространила Екатерина, она позирует на фоне живописного французского городка Санари-сюр-Мер. Одета в серые брюки и кофту, а также широкую накидку коричневого цвета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Spring in the air... ⠀ Санари Сюр Мер — это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями. ⠀ Но еще это столица немецкого изгнания... Если поразглядывать мемориальные таблички на домах города (их порядка 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке — загадка. Место это было выбрано детьми Томаса Манна, Клаусом и Эрикой, в качестве пересадочного пункта перед дальнейшей эмиграцией в Америку. Возможно, за Манном потянулись и все остальные... ⠀ A нам выпало любоваться городом в предзакатный час и насладиться его камерной тишиной межсезонья. ⠀ #sanarysurmer #france #touring #гастроли #sunset
Особенностью фотографий стало то, что звезда изображена на них без макияжа. Волосы танцовщицы уложены в легкие локоны.
Санари Сюр Мер – это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и, особенно, рождественскими иллюминациями. Также это столица немецкого изгнания. Если рассматривать мемориальные таблички на домах города (их около 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке – загадка, - рассказала о волшебном городке Екатерина Кухар.