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Принцесса Беатрис получит новый титул: подробности

Принцесса Беатрис получит новый титул: подробности
18:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Бракосочитание не только даст Эдоардо Мапелли Моцци статус нового члена британской монаршей семьи, но и подарит принцессе Беатрис новое звание.

Ежедневно в СМИ появляются новые подробности самой ожидаемой свадьбы года. Принцесса Беатрис и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци дадут супружеские обеты в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Однако женитьба повлияет не только на статус жениха, но и существенно изменит судьбу будущей жены.

Как сообщает Daily Mail, Эдоардо Мапелли Моцци принадлежит к семье итальянских аристократов. Поэтому после бракосочетания принцесса Беатрис получит звание графини, соединив две влиятельные семьи Европы. Новосозданная семья также унаследует одну из величайших вилл Италии XVIII века – Villa Mapelli Mozzi неподалеку Милана. Поместье насчитывает около девяти спален, четыре сада и поражает своей роскошью. Инсайдеры отмечают, что дом можно арендовать почти за 15 тысяч фунтов в неделю – более 400 тысяч гривен.

Отец жениха, граф Алессандро Мапелли Моцци-старший, впервые высказался публично о женитьбе сына. Он заверил, что Эдоардо наконец любит по-настоящему, а в отношениях влюбленных царит настоящая идиллия.

Я никогда не видел его таким счастливым. Эдоардо – единственный отпрыск мужского пола, который продолжит наш знатный род. Он граф, а значит, и его жена автоматически станет графиней, а каждый из их детей будет графом или графиней, – рассказал граф Мапелли Моцци-старший.

Свадьба принцессы Беатрис: известно, кто станет шафером

Родители жениха расстались, а впоследствии его мать поженилась во второй раз. Несмотря на то, что Эдоардо редко видится с отцом, они сумели сохранить дружеские отношения. Граф заверил, что с нетерпением ждет знакомства с принцессой Беатрис.

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Свадьба, Королевская семья, Принцесса Беатрис.
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