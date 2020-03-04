Береженого Бог бережет: Елизавета II впервые вручила награды в перчатках (Видео)

Новости шоу бизнеса:Ее Высочество вручила Орден Британской империи.

Королева Великобритании впервые за десятилетия провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне эпидемии коронавируса.

Видео прошедшей в Букингемском дворце церемонии было опубликовано на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

На кадрах видно, как Елизавета II вручает Орден Британской империи в светлом платье, лакированных туфлях и в длинных, белых перчатках. Дополнили образ жемчужные сережки и ожерелье.

Стоит отметить, что представители Букингемского дворца отказались подтверждать, действительно ли Елизавета II придерживалась каких-то мер безопасности через вспышку вируса. Вполне возможно, что королева просто надела белые перчатки в качестве элегантного аксессуара.

Несмотря на это, 93-летняя Елизавета II продолжает честно выполнять свои обязанности и проводить мероприятия точно за графиком.