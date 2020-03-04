Береженого Бог бережет: Елизавета II впервые вручила награды в перчатках (Видео)

Королева Великобритании впервые за десятилетия провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне эпидемии коронавируса.
Видео прошедшей в Букингемском дворце церемонии было опубликовано на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.
На кадрах видно, как Елизавета II вручает Орден Британской империи в светлом платье, лакированных туфлях и в длинных, белых перчатках. Дополнили образ жемчужные сережки и ожерелье.
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The Queen presented Harry Billinge with an MBE today. The D-Day veteran has raised £1 for every British soldier who died at Normandy to help fund a @normandymemorialtrust memorial. Harry was a Sapper with the Royal Engineers, of which The Queen is Colonel-in-Chief. He was just 18 and part of the first wave of troops. . ‘I am choked beyond measure to think I have got an MBE. I don’t deserve it.’ We disagree, Harry.
Стоит отметить, что представители Букингемского дворца отказались подтверждать, действительно ли Елизавета II придерживалась каких-то мер безопасности через вспышку вируса. Вполне возможно, что королева просто надела белые перчатки в качестве элегантного аксессуара.
Несмотря на это, 93-летняя Елизавета II продолжает честно выполнять свои обязанности и проводить мероприятия точно за графиком.