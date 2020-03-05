Каким должен быть Ваш избранник: простой психологический тест

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте, какой партнер подходит вам идеально.

Кто не мечтает встретить свою вторую половинку? Человека, который будет понимать нас с полуслова, кто сумеет разделить наши мечты и стремления и поддержит в трудную минуту. Того, с кем легко и свободно, с кем можно быть собой настоящим. Но все дело в том, что у каждого из нас свои представления о том, каким должен быть наш избранник.

Как же разобраться в себе и понять, чего мы ожидаем от своего партнера? Кто подходит нам идеально, а с кем не получится построить отношения, даже если прилагать максимум усилий?

Простой психологический тест поможет вам обратиться к подсознанию и найти ответ на этот вопрос. Закройте глаза, подумайте о том, каким вы хотите видеть идеального партнера. Теперь взгляните на картинку и выберите одно из сердец.

Сердце из цветов.

Для вас самыми важными являются душевные качества партнера. Вы сможете почувствовать себя счастливо только рядом с добрым, чутким и отзывчивым человеком. Вам необходима поддержка любимого человека, а не его критика. Жесткие прагматичные люди не подходят вам, так как могут ранить вашу тонкую натуру.

Сердце из бриллианта.

Вы обожаете душевные разговоры. Вам важно, чтобы партнер всегда был готов выслушать вас и понять. Особенно сильно цените тех, кто умеет оказать поддержку в трудную минуту.

Сердце изо льда.

Вам будет интересно рядом с творческой личностью. Вы не терпите в отношениях скуку. Скорее согласитесь на бурные ссоры и яркие примирения, чем на уютное спокойствие и налаженный быт.

Абстрактное сердце.

В вашем избраннике должно присутствовать чувство юмора, иначе вам точно не по пути. Цените в партнере активную жизненную позицию. Разрешаете ему принимать решения за вас двоих.

Сердце с золотой каймой.

Ваш идеальный партнер – это мечтательный романтик, готовый удивлять вас подарками и сюрпризами каждый день. В вашем характере много прагматизма, но душа стремится к противоположному типу отношений.

Пусть ваше сердце подскажет в нужную минуту, что перед вами именно тот, с кем вы сможете обрести настоящее счастье