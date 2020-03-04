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"Скоро вы все узнаете!": Джамала заинтриговала фанатов снимками из Амстердама

"Скоро вы все узнаете!": Джамала заинтриговала фанатов снимками из Амстердама
17:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая украинская певица поделилась с поклонниками фотографиями из Амстердама, заинтриговав подписью.

Джамала активно делится с подписчиками в инстаграме творческим развитием, а в последнее время все чаще распространяет семейные фотографии. На днях знаменитость поехала в Амстердам. Об этом она рассказала в своем фотоблоге.

Артистка ждет появления второго ребенка и продолжает вести активную и насыщенную жизнь. Она умеет сочетать работу и отдых, находить время для мужа и сына. Однако не забывает и о творчестве. Недавно она отправилась в Амстердам и, кажется, готовит для поклонников кое-что интересное, однако, что именно не рассекречивает.

И чего это я так загадочно улыбаюсь? Пока не могу рассказать, почему я здесь, но скоро вы все узнаете! Вот вам немного мрачного и при этом очень комфортного Амстердама, – написала в публикации исполнительница.

Джамала поведала, что мечтает об идеальной и большой семье

На кадрах Джамала позирует в вишневой эко-юбке длины миди и черной кофте с принтом. Такой наряд звезда соединила с обувью черного цвета. На лице у знаменитости естественный макияж, а волосы уложены ровно.

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Снимки, Певица, Джамала.
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