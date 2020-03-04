Все для детей: Анджелина Джоли сходила с дочерьми на цирковое шоу

Новости шоу бизнеса:Многодетная мамочка Голливуда посетила с дочками перформанс от Cirque Du Soleil.

Голливудская актриса Анджелина Джоли все свое свободное время уделяет потомкам. Это актриса доказала, посетив с дочками цирковое шоу Cirque Du Soleil.

Произошло это на днях в Лос-Анджелесе. Выход Анджелины Джоли не получил бы огласки, если бы один из представителей Cirque Du Soleil не опубликовал на своей инстаграм-странице совместное фото с кинодивой и ее дочерьми – 11-летней Вивьен и 15-летней Захарой.

Снимок сделали сразу после спектакля. Пока неизвестно, поздравила ли Анджелина Джоли лично талантливых акробатов из шоу, или же сами актеры заметили в зале кумира миллионов, однако в сети быстро распространили эксклюзивные кадры со звездой.

Никогда не думала, что смогу увидеть Анджелину Джоли. Она пришла посмотреть наше шоу, – с восторгом написала одна из актрис цирка Паола Фрашини.

На фотографиях видно, что звездная мама выбрала черное платье с кружевом. В то же время ее дочери позировали рядом в обыденных нарядах – простом платье или штанах со свитшотом.