СМИ: Брэд Питт причастен к возвращению "Друзей"

Новости шоу бизнеса:СМИ пишут, что Дженнифер Энистон согласилась на съемки под влиянием Бреда Питта.

В феврале 2020 года стало известно о том, что актеры легендарного сериала "Друзья" объединятся, чтобы сняться в специальном эпизоде. Среди главных героинь будет также знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Поговаривают, что бывший муж Дженнифер, актер Брэд Питт убедил ее принять участие в съемках эпизода "Друзей" Офіційно: “Друзі” повертаються на екрани . Брэд убедил екс-любовница, что сериал до сих пор интересен не только американской, но и мировой публике. Об этом говорится в издании Mirror, со ссылкой на Closer.

Инсайдер, который предоставил эту информацию, утверждает, что именно Питт настоял на том, чтобы Энистон согласилась посетить вечеринку по случаю 25-летия "Друзей".

Дженнифер попросила у Брэда совет, когда они вместе праздновали ее день рождения в прошлом году. Он сказал, что, по его мнению, будет хорошей идеей почтить успех проекта и, что поклонники, как и прежде, высоко ценят это шоу, - рассказал инсайдер.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что за участие в новом специальном эпизоде актеры получат гонорары в размере от 3 до 4 миллионов гривен.