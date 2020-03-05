Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)

Новости шоу бизнеса:Роман Мелиссы и Криса начался в 2017 году на съемках "Супергерл", где они играют главные роли.

Актриса Мелисса Бенойст, известная по ролям в сериале "Супергерл" и фильме "Одержимость", и ее муж и коллега по "Супергерл" Крис Вуд скоро станут родителями. Об этом 31-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав шутливые фотографии.

На снимках Мелисса и Крис позируют с собаками и Бенойст держит в руках маленькую детскую кофточку синего цвета, что можно расценивать как намек на пол ребенка.

В нашей семье скоро появится новый ребенок, но в этот раз не щенок! Крис всегда вел себя как отец, а теперь станет им на самом деле, — подписала публикацию Мелисса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The photo is a joke but the news is real...!!! Публикация от Chris Wood (@christophrwood) 4 Мар 2020 в 11:02 PST

Еще на одной фотографии Крис позирует в образе беременного, с набитым животом, а жена нежно обнимает его со спины.

Фото шуточное, но новость правдивая! — уточнил в описании фотографии Вуд.

О помолвке звезд стало известно в феврале 2019 года, когда Бенойст выложила фото обручального кольца. Свадьбу они сыграли прошлой осенью, для Криса этот брак стал первым, для Мелиссы — вторым: с 2014 по 2016 год она была замужем за актером Блейком Дженнером.