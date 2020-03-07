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Суббота, 07.03.2020
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Послание от Вашего подсознания: быстрый тест с котиками

Послание от Вашего подсознания: быстрый тест с котиками
20:18 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Пора узнать о сюрпризах, которые вам уготовило ваше подсознание.

Наше подсознание может всё! И пока вы не знаете ответы на тревожащие вас вопросы и не можете найти выход из сложившейся жизненной ситуации, ваше подсознание активно работает и уже давно в курсе, что вам нужно сделать, как поступить и какой развязки ожидать.

Наше подсознание — интересная штука. Оно знает каждый наш шаг наперед. И в особо сложных случаях мы можем обратиться к нему за помощью, воспользовавшись различными психологическими тестами.

Просто взгляните на картинку в течение трех секунд и выберите котика, который понравился вам больше всего.

Если вы выбрали черного кота на рисунке №1

Все события в вашей жизни — это результат ваших действий. Вы виновник всего того, что с вами сейчас происходит! Поэтому не стоит винить других во всех своих неудачах. Хватит перекладывать на других и винить людей их своего окружения в том, что кто-то из них более удачлив, у кого-то лучше получается вести бизнес, кто-то достиг больших высот.

Совет: Поставьте себе цель, составьте план действий, достигайте вершин, довольствуйтесь результатами. Все просто!

Сравнивать себя с другими — это плохая затея. У вас ведь тоже есть руки, ноги, определенные навыки и умения, а может даже талант, который достаточно просто развивать. Ведь под лежачий камень вода не течет. Запомните эти золотые слова! Будете сидеть сложа руки, там и останетесь, где вы находитесь сейчас. А если хотите тоже преуспеть в каком-то деле, то действуйте! Никто кроме вас не устроит вашу жизнь.

Ваш психологический портрет: простой тест
Ваш психологический портрет: простой тестЧитать полностью

Если ваш выбор пал на рыжего с белым кота на рисунке №2

Прошлое не отпускает вас. Вы стали участником или свидетелем неприятного события, которое до сих дает о себе знать и не дает вам спокойствия по сей день. Вы слишком зациклены на этом. Пора отпустить ситуацию, потому как она не дает вам возможности полноценно жить. Ведь впереди радужное будущее, и то, каким оно будет, зависит только от вас. Может вам нужна перезагрузка?

Совет: Устройте себе отпуск. Оставьте все дела, работу, житейские неурядицы и просто отдохните.

А вернувшись, вы, может, поймете, что все не так уж и плохо, и начнете жить настоящим. Хватит прятаться в ракушку и думать, что уже ничего не изменить. Все в ваших руках!

Если вы выбрали сиамского кота на рисунке № 3

Сейчас у вас не лучший период в жизни. Вы сильно переживаете по этому поводу. То проблемы на работе не дают спокойствия, то на личном фронте все сложно. Одна проблема сменяется другой, и вам кажется, что вы самый неудачливый человек на этой планете. Но не стоит так усугублять ситуацию. Ведь жизнь — она как зебра, за черной полосой обязательно настанет белая. А решение всегда найдется! Просто немного подумайте, как вам сейчас поступить.

Совет: Может стоит с кем-то поделиться своими проблемами, рассказать родным, и общими усилиями попытаться найти решение и выход из сложившейся ситуации? Главное, не накручивайте себя и не усугубляйте!

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
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