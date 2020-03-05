Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте, какая черта характера доминирует у вас.

Каждый человек уникален. Нельзя встретить двух абсолютно одинаковых людей. Характер каждого из нас многогранен, в нем переплетены разные черты и особенности, поэтому так интересно общаться и дружить с разными людьми. Согласитесь, было бы очень скучно жить в этом мире, если бы все люди думали, чувствовали и поступали одинаково.

Хотите знать, какая черта характера доминирует у вас? Для этого достаточно пройти несложный, но точный психологический тест "Корона".

Посмотрите на картинку. Теперь закройте глаза и подумайте о себе. Как вы себя видете со стороны? Откройте глаза, снова взгляните на изображения корон. Какая вам нравится больше всего?

Корона №1.

Энергичность – вот ваша доминирующая черта характера. Жизнь бурлит в вас, как лава в вулкане, а новые идеи рождаются каждый день. Вы человек действия. Не любите пустые разговоры и размышления, а сразу же приступаете к реализации своих планов.

Корона №2.

Честность – вот ваш жизненный девиз. По своей природе вы просто-напросто не умеете обманывать. Ни в мелочах, ни по-крупному. Интриги и сплетни чужды вам. Честность – это больше, чем привычка, это ваш стиль жизни.

Корона №3.

Стремление к знаниям – вот ваша ведущая черта характера. Вы постоянно стремитесь к познанию нового. Не важно, как. Читать книги, слушать лекции, путешествовать – все сгодится для познания нового и неизведанного.

Корона №4.

Ваша главная черта характера – надежность. Люди это чувствуют, а поэтому тянутся к вам, доверяют свои секреты и не стыдятся просить о помощи в тяжелые моменты своей судьбы.

Корона №5.

Целеустремленность – вот ваш конёк! Если вы задались целью, то 100% достигнете желаемого. Вы не знаете слова «невозможно». Не ждёте подарков от судьбы, но смело идете к своей мечте, прикладывая все необходимые усилия.

Корона №6.

Терпеливость – ваша сильная сторона. Вы понимаете, что в жизни не всегда все происходит так, как вам бы того хотелось. Но умеете реагировать на это спокойно и мудро. Готовы ждать, сколько нужно, чтобы мечта осуществилась.

Корона №7.

Креативность – ваша ведущая черта. Вы умеете смотреть на обычные вещи совсем по-новому, под другим углом. С любой ситуации можете найти выход, да так, что все удивятся, как вы до этого додумались. У вас много идей и необычных предложений.

Корона №8.

Мудрость – это про вас. Умеете смотреть на жизнь по-философски, размышлять на темы бытия и искать причинно-следственные связи в своей жизни. Любите пофилософствовать.

Корона №9.

Самоконтроль – ваша сильная сторона характера. И это очень здорово! Вы умеете все разложить по полочкам. У вас почти никогда не случаются форс-мажоры, ситуация всегда под контролем. Кроме того, вы легко выдерживаете любые установленные для себя правила, будь то идея правильного питания, отказ от курения или цель посещать спортзал раз в два дня.

Теперь вы точно знаете, в чем ваша сила. А, значит, можете развивать свою супер-способность и достигать высоких результатов в жизни.