Хороший ли Вы организатор: пройдите тест и узнаете

Новости шоу бизнеса:Простой психологический тест, который покажет есть ли у Вас способности организатора.

В любой компании должен быть человек, который сможет взять на себя все организаторские моменты. Потому что нужно многое урегулировать, если группа из нескольких человек собирается чем-то заняться. И не имеет значения, это рабочий процесс или планы друзей провести вместе выходные.

Что касается разных празднований, то тут без хорошего организатора вообще никак не обойтись. Как узнать, подходит ли вам роль этого самого организатора? Простой тест поможет ответить на этот вопрос.

Внимательно посмотрите на картинку и выберите те закуски, которые вам хочется съесть прямо сейчас.

Пончики.

Организовывать мероприятия – ваш конёк. Вы любите и умеете это делать. Вам можно доверить даже организацию такого торжества, как свадьба. Если ваша работа никак не связана с этим видом деятельности, задумайтесь, возможно, вы игнорируете свой талант. В любом случае, такая способность здорово поможет вам в жизни.

Пирожное.

Хорошо, что сейчас на рынке есть огромное количество компаний, которые предлагают свои услуги для организации любых праздников и событий. Подозреваем, что вам придется к ним обратиться. Положа руку на сердце, признайтесь: вам нравится заниматься организацией чего-либо? Вот! Не нужно себя и мучить, оставьте это дело профессионалам.

Чипсы.

Вы – душа компании. И праздник без вас – не праздник. Вы умеете создать атмосферу и поднять настроение, вы наделены чувством юмора и особенной энергетикой, которая притягивает к себе людей. Но вот организационные моменты решать не любите. Ни дома, ни на работе.

Конфеты.

Вы можете все. И организовать любое событие для вас задача выполнимая.

Вот только в том случае, если вы сами этого хотите. А если не хотите – то заставить вас нереально. Даже больше: вы, может быть, и начнете что-то делать, но из-за отсутствия огонька ничего не получится. Так что организатор вы только по своему собственному желанию.

Яблоки в карамели.

К организации любого процесса вы подходите очень ответственно. Вам нужно для этого достаточное количество времени, но зато можно быть уверенным, что вы сделаете все на высшем уровне. Скажите честно: друзья просят вас организовывать им праздники? Правда?

Канапе.

Самый лучший организатор в вашем окружении – это вы сами. Можно с уверенностью сказать, что любая должность, где нужны организаторские навыки, вам подойдет просто идеально. Из вас получится отличный администратор или руководитель компании.