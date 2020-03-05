Последний день ирландского тура: изысканный наряд Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 5 марта, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон завершают свою рабочую поездку в Ирландию.

Во время насыщенного тура по стране Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный стиль, изменив несколько образов. На этот раз герцогиня надела элегантное платье длины миди с оригинальным принтом.

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось отложить свои дела в последний день ирландского тура из-за неблагоприятных погодных условий. Однако супруги все же успели пообщаться с жителями города Голуэй и наведаться в заведение Tig Coili. Конечной остановкой пары станет атлетическая ассоциация города Голуэй, представители которой помогут герцогам узнать больше о традиционных видах спорта.

Для финального выхода Кейт Миддлтон выбрала потрясающее платье длины миди от бренда Suzannah зеленого цвета с геометримчним принтом. Такой наряд стал созвучным с образами в первый день тура, когда герцогиня сделала акцент на традиционном для Ирландии изумрудном. Широкий черный пояс подчеркнул ее хрупкую фигуру и гармонично сочетался с замшевыми ботинками на каблуке от американского бренда Ralph Lauren.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH The Duchess of Cambridge (@katemiddletonofficial1) 5 Мар 2020 в 5:32 PST

По улицам прохладной Ирландии Кейт прогулялась в длинном пальто темно-зеленого цвета с накладными карманами. Образ завершили лаконичные золотые серьги, легкий макияж и неизменная укладка.