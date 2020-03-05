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Четверг, 05.03.2020
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Последний день ирландского тура: изысканный наряд Кейт Миддлтон

Последний день ирландского тура: изысканный наряд Кейт Миддлтон
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 5 марта, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон завершают свою рабочую поездку в Ирландию.

Во время насыщенного тура по стране Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный стиль, изменив несколько образов. На этот раз герцогиня надела элегантное платье длины миди с оригинальным принтом.

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось отложить свои дела в последний день ирландского тура из-за неблагоприятных погодных условий. Однако супруги все же успели пообщаться с жителями города Голуэй и наведаться в заведение Tig Coili. Конечной остановкой пары станет атлетическая ассоциация города Голуэй, представители которой помогут герцогам узнать больше о традиционных видах спорта.

Для финального выхода Кейт Миддлтон выбрала потрясающее платье длины миди от бренда Suzannah зеленого цвета с геометримчним принтом. Такой наряд стал созвучным с образами в первый день тура, когда герцогиня сделала акцент на традиционном для Ирландии изумрудном. Широкий черный пояс подчеркнул ее хрупкую фигуру и гармонично сочетался с замшевыми ботинками на каблуке от американского бренда Ralph Lauren.

 
 
 
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Публикация от HRH The Duchess of Cambridge (@katemiddletonofficial1)

Ставка на классику: второй выход герцогини Кембриджской в Ирландии

По улицам прохладной Ирландии Кейт прогулялась в длинном пальто темно-зеленого цвета с накладными карманами. Образ завершили лаконичные золотые серьги, легкий макияж и неизменная укладка.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Наряд, Герцоги Кембриджские, Обра.
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