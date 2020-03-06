Светлана Лобода похвасталась впечатляющей растяжкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица продемонстрировала растяжку и умение держать равновесие.

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новостями.

На своей странице в Instagram Лобода написала, что ее новый альбом Sold Out получил статус "платиновый".

"На радостях, альбом Sold Out получил статус „платиновый“, любовь и труд все перетрут", — подписала пост знаменитость. В честь радостного события, Светлана опубликовала серию фотографий, на которых демонстрирует шикарную растяжку.

Поклонники певицы поздравили ее с достижением, а также отметили ее отличную физическую форму: "Обалдеть! Вот это растяжка", "Заслуживаете всех наград", "Какой же это бешеный труд!", "С первой платиной", "Идеальная", "Волочкова отдыхает!".