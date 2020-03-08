Леся Никитюк вразила Мережу відвертим фото

Новости шоу бизнеса:Леся позує в мереживних чорних стрінгах і короткому кардігані з об'ємними рукавами, макіяж ведуча обрала ніжний, але підкреслює очі.

З весною вас! Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя. Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і вперед до нового. Ваша Ле», — написала вони мотивуюче звернення до шанувальників.

Гарячий кадр не залишив байдужими колег Ніктюк. Так, Володимир Остапчук опублікував під фото емоджі у вигляді полум’я, а Андрій Бєдняков, ексведучий Орла і решки, пожартував, що Леся втратила штани.

Фани також не залишилися байдужими до фото: «Богиня», «Дівчина вогонь», «Дуже красива».