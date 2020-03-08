Весеннее преображение: Алина Гросу ошеломила поклонников (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Алина Гросу решила кардинально сменить имидж.

С приходом весны каждая девушка пытается внести некоторые изменения в свой образ или же полностью преобразиться. Этому порыву поддалась и певица Алина Гросу.

Фото своего преображения исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram.

Алина кардинально сменила имидж - теперь ее можно увидеть со стрижкой каре. Также певица изменила и цвет волос, сделав модное окрашивание омбре.

"Как вам моя новая стрижка?", - поинтересовалась певица у поклонников.

Мнения фанатов разделились: одни с восторгом приняли новый образ Гросу, другие отметили, что длинные волосы Алине идут больше.

"Алиночка, очень классно, тебе идет, красотка!", "Тебе очень идет", "Очень красиво", "Красиво и стильно, нужно меняться", "Жааалко.. такие волосы шикарные, длинные", "С длинными лучше", "Совсем не то", "Тебе идет, но с длинными волосами лучше", - пишут комментаторы.