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Весеннее преображение: Алина Гросу ошеломила поклонников (Фото)

Весеннее преображение: Алина Гросу ошеломила поклонников (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Алина Гросу решила кардинально сменить имидж.

С приходом весны каждая девушка пытается внести некоторые изменения в свой образ или же полностью преобразиться. Этому порыву поддалась и певица Алина Гросу.

Фото своего преображения исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram.

Алина кардинально сменила имидж - теперь ее можно увидеть со стрижкой каре. Также певица изменила и цвет волос, сделав модное окрашивание омбре.

 
 
 
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Каре, омбре и день рождения @tv_domashniy Как вам моя новая стрижка?)

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

"Как вам моя новая стрижка?", - поинтересовалась певица у поклонников.

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Мнения фанатов разделились: одни с восторгом приняли новый образ Гросу, другие отметили, что длинные волосы Алине идут больше.

"Алиночка, очень классно, тебе идет, красотка!", "Тебе очень идет", "Очень красиво", "Красиво и стильно, нужно меняться", "Жааалко.. такие волосы шикарные, длинные", "С длинными лучше", "Совсем не то", "Тебе идет, но с длинными волосами лучше", - пишут комментаторы.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Алина Гросу, Украинская певица.
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