Украинские знаменитости поздравляют женщин с 8 марта (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезды отечественного шоу-бизнеса искренне поздравили всех женщин с 8 марта несмотря на то, что взгляды украинцев на этот праздник разделились.

8 марта в мире празднуют Женский день. Этот праздник символизирует борьбу женщин за права, за гендерное равенство, против сексизма. Но с каждым годом над этим праздником споры все ужесточаются. Однако представители отечественного шоу-бизнеса не упускают случая, чтобы обратиться к своим поклонницам с трогательными словами.

Как знаменитости поздравляют с 8 марта, читайте в нашей подборке.

Эктор Хименес-Браво

Onuka

Александр Педан

Alyona Alyona

Павел Зибров

Владимир Остапчук

Monatik

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы Вас #Сильно любим! С праздником!!!! #ВыТакОсобенны Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 8 Мар 2020 в 4:27 PDT

Ольга Сумская

DZIDZIO

Посмотреть эту публикацию в Instagram Малишки, вітаю ВАС зі святом весницьомаю #весна #spring Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 7 Мар 2020 в 10:04 PST

Макс Барских

Елена Шоптенко

Иракли Макацария

Джамала

Екатерина Кухар

Редакция ТЕЛЕГРАФ присоединяется к звездным пожеланиям и от души поздравляет с самым весенним, прекрасным и женственным праздником! Будьте любимы, счастливы, и пусть в сердце всегда будет весна!