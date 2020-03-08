Украинские знаменитости поздравляют женщин с 8 марта (Фото, Видео)

8 марта в мире празднуют Женский день. Этот праздник символизирует борьбу женщин за права, за гендерное равенство, против сексизма. Но с каждым годом над этим праздником споры все ужесточаются. Однако представители отечественного шоу-бизнеса не упускают случая, чтобы обратиться к своим поклонницам с трогательными словами.
Как знаменитости поздравляют с 8 марта, читайте в нашей подборке.
Эктор Хименес-Браво
Onuka
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Що ми взагалі святкуємо? Першочергово, день боротьби за права жінок, який згодом трансформувався у привід, аби подякувати тобі за те, що ти народилася жінкою з усіма кліше, які тільки міг на тебе повісити патріархальний світ. Кожен може сприймати цей день по-різному. Та погодьтесь, поняття «слабка стать», яке виступає ключовим наративом цього свята, це точно не про жінку тут і зараз. Для сьогоднішніх нас 8 березня — привід наголосити, що в сучасному світі мільйони жінок, які змінюють його на краще. Зокрема, й в музиці. Ми бачимо, як на музичних фестивалях по всьому світі дійсно домінують артисти чоловічої статі, а дебати стосовно гендерної нерівності на музичних преміях мають своє підґрунтя. Та жінок у нашій сфері, які пробивають стіни, справді, чимало — вони змінюють уявлення про жанри та використовують свої голоси не лише для співу. Україна не є винятком. Навпаки! Наш музичний ландшафт крок за кроком, не втомлюсь повторювати, змінюють Alyona Alyona, Alina Pash, Nastia, Zavoloka, Dakh Daughters, Оксана Линів… Чи святкую я таким неймдропінгом впливовість та успіх музикантів? Скоріше, акцентую увагу на тому, що як і у музиці, так і в інших сферах, багато жінок, які на рівних правах із чоловіками, змінюють цей світ. І хоча для мене весна восьмого дня, як і для всіх, хто народився в радянські часи, буде загорнута в целофан від червоних тюльпанів, я пишаюсь моментом, в якому ми всі живемо, творимо і змінюємо цей світ! ⠀ Фото — @michael_fedorak Стиль — @lesiapatoka Мейк — @rymakova Зачіска — @sanakotok
Александр Педан
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Дівчата, з Вашим Днем! Нехай чоловіки дарують квіти регулярно, а не лише раз на рік! Ну а сьогодні просто плекають вас своєю увагою! Щодо рівності, скажу, як підкаблучник зі стажем: «Кожний успішний чоловік знає, що завжди його успіх наполовину належить його половинці! #березня
Alyona Alyona
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ДЛЯ НЕЇ ⠀ Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна Будь завжди собою, люби себе і сій добро ⠀ ‼️Для вас, дівчата, від мене справжній, жіночий подарунок. Бокс краси! Щоб виграти його потрібно: ⠀ Бути підписаною на мій інстаграм та телеграм-канал (посилання у шапці профілю) В коментарях відміть свою подругу (кількість коментарів не обмежена, один комент = одна відмітка) Лайкнути цей пост ⠀ Вже завтра оберу переможницю, яка отримає бокс краси
Павел Зибров
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Я вітаю все жіноцтво України зі святом ВЕСНИ Дівчата, жінки я не вітаю вас з 8 березня, бо мені дуже дивно як придумали те, що ваще свято лише раз на рік! Я вважаю що потрібно вітати як можна частіше, адже ви — наші половинки і заслуговуєте, щоб про вас дбали и любили кожень день Вітаю вас з весною, красою, коханням і дякую, що ви є на білому світі! Ми без вас нічного не варті. Любимо і присвячуємо пісні
Владимир Остапчук
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Как же вы с нами, девочки, мучаетесь. ⠀ Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребёнком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно. Мы не следим за весом, языком и кошельком. Мы что-то доказываем, вечно все забываем и никогда не знаем что-где лежит. ⠀ Мы можем быть идеальными только когда жестко налажаем и ходим шелковыми ровно до ваших «ладно, прощаю, иди обниму». ⠀ Но не смотря на все это Вы любите нас. ⠀ Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами. ⠀ Вы гладите и успокаиваете, вы ведёте вперёд и вдохновляете. Нет, не так. Вы все делаете за нас, а потом выдаёте это как-будто сделал я, «я ж мужик»! ⠀ И все это Вы делаете из-за Вашей безграничной Любви. Вашей заботы и Вашей безграничной Веры. ⠀ Так будьте же в наших сердцах, наших мыслях и наших песнях. Восхищайте и радуйте, ждите и учите. ⠀ С праздником
Monatik
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Ольга Сумская
DZIDZIO
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Макс Барских
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Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию #ДВОЄ на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube! ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ #новыйальбом1990 #NezemnayaWorldTour2020 #1990Двоє ⠀ #BADOEV2020
Елена Шоптенко
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Быть женщиной очень интересно!⠀ ⠀ Мы можем быть очень волевыми и самостоятельными, тяжело работать и зарабатывать. А можем расплакаться от ерунды и свернуться калачиком на родной груди. Мы можем быть максимально рациональными и в то же время с легкостью транжирить на что-то дорогое и ненужное. Мы можем обижаться и злиться целый день, а потом все резко забыть, только заглянув в любимые глаза. Мы можем долго решаться на очень незначительные изменения в своей жизни и при этом быть готовыми все изменить ради чужой. И, самое главное, мы способны со всем этим жить и быть счастливыми ⠀ ⠀ С 8-ым марта, девчонки! Мы разные, но пусть мы будем одинаково счастливыми
Иракли Макацария
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8 მარტს გილოცავთ მშვენიერო ქალბატონებო Дорогие девушки, я поздравляю вас с этим прекрасным днём Спасибо за то, что вы делаете нас лучше и наполняете жизнь прекрасными моментами! Желаю вам сиять каждый день ярче и пусть улыбка не покидает вас #maqatsa #iraklimakatsaria #HWD #georgian
Джамала
Екатерина Кухар
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Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днём Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника)) ⠀ Давайте вы напишете в комментариях за что себя любите и никогда не будете об этом забывать! Я начну: за силу воли и умение баловать себя. ⠀ А ещё, никогда не забывайте увлажнять своё лицо Вот сегодня мы с дочкой, отпраздновали идеальное утро. Она задавала много вопросов о всех баночках, которые стоят на моем beauty-столике, а я пыталась не опоздать в следующий город на выступление)) Так по-женски, скажите?) ⠀ Мой главный утренний ритуал — это увлажнение кожи изнутри (стакан воды с лимоном натощак) и гиалуроновая кислота на лицо и губы. Ещё будучи на гастролях в Германии, я открыла для себя два средства от @pharma_hyaluron_cosmetics местного производства и чудом оказалось, что они также продаются в аптеках Украины и в интернет-магазине мейкап. ⠀ Pharma Hyaluron Lip Booster — это палочка-выручалочка, ухаживающий бальзам и натуральный оттенок губ в одном тюбике. Идеально увлажняет, придаёт сияние и свежесть. ⠀ Розовая гиалуроновая сыворотка. Из-за частых перелетов и смен климата моя кожа стала привередливой и чувствительной. Эта сыворотка идеально увлажняет, быстро впитывается и не оставляет ощущение липкости. Если у вас есть покраснения, пантенол, который входит в состав, успокоит кожу и выровняет тон лица. ⠀ Подведём итоги: любите себя и пусть ваша кожа сияет, а в ваших глазах бьется мотыльком живой огонёк! С праздником, любимые девочки! ⠀ #happywomensday #pharmahyaluronua #artofselflove
Редакция ТЕЛЕГРАФ присоединяется к звездным пожеланиям и от души поздравляет с самым весенним, прекрасным и женственным праздником! Будьте любимы, счастливы, и пусть в сердце всегда будет весна!