Эд Ширан сделал оригинальную тату в честь будущих детей

Новости шоу бизнеса:Известный британский певец и автор песен планирует стать многодетным отцом.

На теле Эда Ширана более 40 различных татуировок. Одни из них со смыслом - как, например, огромная морда льва на груди, сделанная в память о стадионе Уэмбли, самой большой плащадке, на которой он выступал.

Другие набиты по любви - так на теле музыканта появились изображения любимого им с детства мультяшного пингвина и бутылки кетчупа.

Недавно к ярким нательным рисункам Ширана добавился еще один - своего тату-мастера музыкант попросил изобразить на спине пять колец наподобие олимпийских. Можно было подумать, что так Ширан решил отразить свою любовь к спортивным соревнованиям. Но, как оказалось, в новом тату музыкант заложил другой смысл, мало относящийся к Олимпиаде. В каждом из переплетенных кругов Эд хочет поместить отпечаток ладони своих будущих детей.

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У него на спине нарисовано пять переплетенных кругов, которые немного напоминают олимпийские кольца. Он хочет сделать татуировку в виде отпечатка маленькой ладошки своих детей в каждом из них, подтвердили Daily Mail в окружении музыканта. Остается надеяться, что супруга Ширана Черри не против родить целую команду, которая наполнит топотом детских ножек огромное имение музыканта в Суффолке.

Поместье Sheeran-ville, основанное Эдом Шираном в 2012 году, - одно из самых причудливых в Суффолке. Хотя бы потому, что один из домов, принадлежащих певцу, располагается прямо на дереве - среди ветвей огромного дуба. В поместье разбит огромный плодовый сад - с оранжереями и теплицами.

К ним, по задумке певца и его дизайнера, ведут извилистые дорожки, вымощенные камнем. Кроме того, в поместье музыканта планируется обустроить футбольное поле и обширную развлекательную зону с террасой у бассейна, гидромассажной ванной для гостей и личным пляжем для Черри, разбитым на берегу Северного моря, как та и мечтала.

К слову, именно зона для развлечений стала камнем преткновения Ширана и его соседей, которые из-за шума ночью жаловались на музыканта в полицию. Этот вопрос он решил просто - выкупил их дома.