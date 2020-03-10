Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест

Новости шоу бизнеса:Этот незамысловатый тест расскажет много интересного об особенностях вашего характера.

"И что-нибудь к чаю" - обычно такими словами заканчивается очередной поход в магазин. Пожалуй, не найдётся такого человека, кто бы не любил сладости и разного рода выпечку. И даже если сладкое у вас не в особом почете, то согласитесь, что время от времени все равно рука тянется к прилавку с печеньками. Все же вкуснее, чем один чай пить.

К чему все это? Все дело в том, что выбор предпочтительной формы печенья может рассказать многое о вашем характере. Предлагаем вам пройти один интересный психологический тест с вашими любимыми сладостями.

Посмотрите на картинку с 5 печеньками и скажите, какое из них вы хотели бы съесть прямо сейчас.

Если вы выбираете шоколадное с прослойкой

Выбору такого печенья отдают предпочтение общительные и открытые люди. Это те, которых зовут душой компании. С этими людьми не приходится скучать. Окружающие и родные ценят их за чувство юмора и искренность. Их стихия — шумные компании и вечеринки, громкая музыка и тусовки до утра. Одиночество — это самое страшное, что может случиться с этими людьми. Поэтому сидеть дома, это не про них. У них всегда есть планы на вечер. Это может быть если не встреча с любимой, то шумные посиделки с друзьями.

Если вы выбираете треугольный крекер

Это выбор волевых и сильных духом. Это знающие себе цену люди, которые горды собой и своими достижениями, но не станут хвастаться этим перед другими. Эти люди с легкостью воспринимают критику в свой адрес. Ведь для них критика — это возможность стать ещё лучше, поменяться и совершенствоваться. Эти люди следуют четкому жизненному плану и не приемлют сумбура в своей жизни. Их каждый шаг взвешен и продуман до мелочей. Это уверенные в себе люди, которые четко знают, чего хотят в этой жизни и как сделать все возможное для осуществления своей мечты.

Если вы выбрали квадрантное сахарное печенье

Это выбор ответственных и весьма терпеливых людей. Их стремление познавать что-то новое в этой жизни всегда имеет успех. Этих людей отличает храбрость и решительность. Их стрессоустойчивость позволяет в любой ситуации соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. А все потому, что их внутренний оптимизм подсказывает, что всё будет хорошо, как ни крути. Зачем лишний раз переживать!?

Если вы выбрали овальное печенье с джемом

Этот выбор говорит о том, что вы сдержанная, до поры до времени, и свободолюбивая личность. Но не исключены такие случаи, когда вы можете закатить скандал и даже накричать, яро отстаивая свою точку зрения. Бывают такие дни, когда вас просто переполняет злость и вам срочно нужно ее выплеснуть. И под горячую руку попадают окружающие. И хотя в силу своей сдержанности вы пытаетесь себя контролировать, сдерживать и подавлять в себе ярость, но не всегда успешно. Выброс негатива порой делает вас только счастливее.

Если вы выбрали плоское квадратное печенье

Этот выбор делают люди, которые в принятии решений руководствуются здравым смыслом. У них всегда все записано, учтено, посчитано, по списку, так как они не приемлют беспорядка и хаоса как в своем доме, так и в своей голове. Каждый их шаг продуман и спланирован. В этом они видят залог успеха. Но такой самоконтроль и самодисциплина порой изнуряют. Нужно все же понимать, что иногда не помешало бы давать себе возможность плюнуть на все и расслабиться. Если этого не сделать, то есть все шансы сгореть эмоционально и, как результат, впасть в депрессию. А оно вам надо?